新哥張文新帶了大叠舊資料來到現場，有多本不同年代的《十大金曲》紀念特刊，又有他為訪問而準備的手寫資料稿，認真又專業。

叫新哥說舊事，他可以由上海曲說到廣東歌的源起。他說今年剛好是香港電台第二台40周年，他是活動的特別顧問。二台誕生40年，新哥的廣播路早在1973年加入港台開始，2013年榮休時位至助理廣播處長。

當年的廣播道五台山神話，老早只剩兩台；當年的《青春交響曲》各人，更加已經不再少年時。67歲的新哥，見證了廣播道和香港樂壇的重要時刻。

「今時今日好多人話香港樂壇係咪沉咗，近期熱鬧返啦，Viu有《全民造星》，呢邊又《聲夢傳奇》，早輪無綫同四大唱片有問題，只能夠自己做晒即係獨霸，你唔受其他人玩，做唔起㗎！」

百花齊放才珍貴。退而不休，新哥與時並進，「姜濤、MIRROR我有聽有睇，我到今日都有留意樂壇發展！」

撰文：文嘉龍

85、86年鬥得好犀利

要提張文新，不能不提由他而創的《中文歌曲龍虎榜》和《十大中文金曲頒獎禮》。龍虎榜的雛形，其實是來自他的節目《新哥新歌》而起，半個鐘頭的節目由聽眾打電話到電台選出哪首廣東歌是第一位，「外國有《格林美音樂獎》，電影有奧斯卡金像獎，我有少少仿效歐美數榜風格，叫人估邊首係第一位，嗰時好受歡迎，老闆就話半個鐘頭畀到一個鐘頭你，我直頭改咗佢叫做《中文歌曲龍虎榜》。」

新哥說：「開頭冇人理我㗎，唱片公司唔睬我，梗係睬當紅播英文歌嘅陳任、俞琤啦，當我做一個鐘頭之後就開始睬，嗰時我仲未係政府職員，只係一個DJ！」

到了1978年，他又度了條好橋，誕生了《十大中文金曲頒獎禮》，「嗰時好多DJ好興做埋歌手，好似商台六啤半，港台都有區瑞強、鄧藹霖、蔡楓華，如果我要做歌手，我仲早過佢哋呀，我自己唱歌唔叻，我全心全意做幕後。1978年我諗不如將冠軍歌畀聽眾選年尾十大啦，我畀咗個名叫做《十大金曲》，全香港第一個音樂頒獎禮，甚至乎係全個華人區，嗰時內地同台灣都未有！」張文新由此有「金曲之父」的綽號。

最初的規模，只是打算在節目中訪問得獎的巨星們，誰不知電話一約，羅文、鄭少秋、徐小鳳和許冠傑等人全部應承到電台，「除咗鄧麗君唔喺香港，有八、九個巨星肯嚟，不如做大佢啦，要成為一個電台頒獎禮，變咗唔係我自己一個節目，係香港電台舉辦，第一年冇頒獎禮，唔係去紅館，只係去喜來登入面一個ballroom，以記者招待會形式公佈，我都誠惶誠恐㗎，唔知道反應係點，結果佢哋都好重視個獎，因為係全香港第一個頒獎典禮，所以有好多巨星嚟咗！」

有頒獎禮自然有競爭，當年的巨星們鬥到七彩，「85、86年鬥得好犀利，我見到幾個好經典畫面，張國榮《Monica》、《無心睡眠》對譚詠麟《愛情陷阱》，另外梅艷芳佢同後期陳慧嫻，《夕陽之歌》鬥《千千闕歌》，後期黎明對劉德華，兩邊fans都鬥得好犀利，我覺得良性競爭係一件好事，先會引起城中熱鬧有呢個talking point！」

近距離接觸菲臘親王

哥哥大戰阿倫，兩批歌迷在紅館互罵幾乎年年發生。作為主政多年的頒獎禮之父，張文新見證過不少畫面，他亦坦言，張國榮多年後始終意難平。「我都好坦白同佢講，每個人有好多唔同際遇，如果講多樣化，我話Leslie哥哥你喺電影成就肯定闊過阿倫，電影攞過嘅獎項亦都多過阿倫。我有盡量開解吓佢，我記得佢問過我，點睇我同譚詠麟，錫我定係特別錫阿倫多啲，我話針冇兩頭利。」

最近菲臘親王離世，亦令張文新諗起一段往事，「我突然間回想起近距離接觸過英女皇同佢皇夫。1986年英女皇嚟香港，香港電台做咗一個大騷喺紅館，有一首歌叫做《這是我家》，我記得嗰時邀請咗四位歌手，區瑞強、張國榮、鍾鎮濤同張學友，連同幾千個學生唱咗隻medley畀英女皇欣賞。」

除了王室成員訪港，外國巨星都輪流到港宣傳，那個年代的香港很熱鬧，光芒四射，連史泰龍（Sylvester Stallone）都旋風式襲港。「一個好大型嘅暑期節目叫做《太陽計劃》，嗰個年代嘅暑期係娛樂圈黃金時期，好多電影同唱片都揀暑期黃金檔推出，大家都為咗爭取年輕人聽眾搞好多活動。第一年《太陽計劃》，你記唔記得有套戲叫《第一滴血》（First Blood）係史泰龍做，黎姑娘黎筱娉洲立老闆開始引入外國片嚟香港，我睇報紙話黎姑娘邀請到史泰龍來香港為《第一滴血》做宣傳！」真外國勢力！

機不可失，史泰龍在港只得48小時，「我膽粗粗搵黎姑娘，佢話得48個鐘頭，佢8點機就要飛返美國，佢飛之前我畀一個鐘頭你，完咗你車佢去機場，你做唔做，我話梗係做！我就諗咗條橋用一把寶刀，我話太陽計劃係年輕人活動，你係青年大使，佢應承喎，於是乎第一年太陽計劃嘅太陽使者就係史泰龍，有萬幾二萬人喺沙田馬場；第二年有套戲叫做《末代皇帝溥儀》（The Last Emperor），尊龍又嚟咗香港做第二年嘅太陽使者，又係好勁！」

到了1992年的《太陽計劃》，就是黎張劉郭「四大天王」正式誕生之地。「張學友、黎明、劉德華嗰時已經稱霸武林好巴閉，突然之間我收到個電話，係陳欣健先生，佢做咗華星唱片公司總經理，加埋台灣邱復生先生，想食餐飯介紹一個新人，郭富城嗰時喺台灣好紅有個摩托車廣告，佢畀咗個MV我睇就係《對你愛不完》，我睇完之後得喎呢個新人！」最後新哥還安排郭富城和黎明、張學友、劉德華一齊壓軸表演，為此花了不少唇舌說服這三位天王的唱片公司首肯。

𠵱家少咗王牌DJ

記者會當日，張文新忽然創了「四大天王」封號，「我話今年有四大天王壓軸演出，四大天王因為筆劃少，娛樂版好寫，第二日做咗全港頭條，有黎明、張學友、劉德華，有啲人估第四個係李克勤，有啲人估許志安，全部估錯晒，揭曉竟然係一個新人郭富城，大家反應好好。四大天王呢個名係有少少亂打亂撞，但係都仲有一定影響力直到今日，當然四個都要好努力啦！」

《太陽計劃》如今都消失了，電台和歌星的輝煌年代，到今天的影響力已大不如前？新哥說：「流行歌每個年代都有佢嘅主導，嗰時我覺得比較齊心，𠵱家有啲眼花撩亂，我不能不承認𠵱家媒界競爭好大，甚至有少少惡性競爭，呢邊要捧呢隻歌，另一邊就刻意去捧另一個，好似有少少分化咗，有少少各據山頭現象。數碼化之後網上變化好大，一個人得24小時競爭，去爭取年輕人或者歌迷時間都係一個比賽，我究竟睇手機、玩遊戲定睇電影？我要聽一隻歌隨時都聽到啦，我點解要喺電台聽，個DJ有冇份量去推介係好重要，𠵱家少咗呢一啲叫做王牌DJ！」

音樂同社會氣氛都不能分割，「音樂同社會變化都好大影響㗎，你個社會係咪太平盛世，係咪比較舒服啲安樂啲，如果當社會氣氛又翻返嚟，播歌節目又受歡迎嘅話，係有做返起嘅機會！問題係𠵱家電台多咗好多talk show講嘢，網絡世界主導，大家好多地方聽歌，以前一係你自己買唱片，一係就電台播囉，𠵱家隨時download聽到，DJ更加冇咗嗰個權威！」Disc Jockey，沒有唱片，DJ何來騎？

當年的港台和今天的港台，也是翻天覆地的大變。早已退下火線不在其位的新哥只說：「當然我今日唔係特別想講呢啲政治話題啦，港台有一啲新嘅制度變，我曾經亦都講過，我希望既然政府承諾得港台係做一個公營廣播機構，希望可以支持返呢個精神啦！𠵱家呢個世界唔係淨係講收聽率、唔係講收視率、唔係講readership，我哋係講noise，講個impact有冇影響力，突然有一個YouTube話題可能好大，又或者好似《呼吸有害》能夠做到一個口碑出嚟就贏晒，如果可以做到，電台返番嚟亦得！」

2013年由助理廣播處長一職退下來，這八年的退休生活，新哥說自己是退而不休，「我成日都講希望退而不休，你一定要放下身段，唔好成日覺得你係台長新哥乜乜乜，要放下身段，以前好多唱片公司或者朋友約你去做主禮嘉賓，𠵱家唔係啦，要自己主動積極打返電話畀人約人，人哋請你唔係一定要坐head table，你坐table 3、4一樣好開心，你要有參與！唔係話退休就坐喺屋企瞓晏啲，尤其疫情一日到黑喺屋企唔得㗎，頭又唔梳人又懶，你要行出去，點都要搵個理由出吓去！打高爾夫球我好開心，我係退休先至學㗎！」

「金曲之父」仍有心願，「香港歌手喺80年代真係影響全世界好巴閉，我希望有一日廣東歌可以重現返威勢！」

【後記】文新的女人

新哥的女人，就是大家都認識的淑梅姐。「緣份好得意，我73年入行叫做大哥哥啦，佢係𡃁妹仔part time DJ，81定82年我記得有一日年初一，佢做完節目喺位耷低頭好似唔開心，我主動車佢走傾偈先知道佢失戀！」

自此姻緣至今，現在兩人弄孫為樂。新哥還說起一段關於林振強的笑話，話說當年林振強為羅文填了一首《紋身的獵人》歌詞，有一回林振強撞見張文新，他對新哥說：「我寫咗首新歌叫做《紋身的獵人》，可以寫多首畀你，叫《紋身（文新）的女人》，送畀淑梅姐！哈哈！」

很洋葱頭式的強伯幽默，可能過時，但很懷念。

場地提供：Amaroni’s New York Italian