在這個沒有巨星的時代，殺出了一隊男子組合MIRROR，12位唱得又跳得的男孩憑ViuTV真人騷《全民造星》出身，姜濤、柳應廷（Jer）、Edan、Anson Lo位位偶像炙手可熱，他們會合體演出，也會各自發展。MIRROR能成為樂壇的話題人物，證明他們的確擁有震懾人心的氣勢。

MIRROR成員阿Jer的歌聲出名悅耳又能觸動人心，去年《物語》三部曲的成功猶如為他打了支強心針，最近他推出新歌《狂人日記》，誓要瘋狂一下！阿Jer日前接受專訪時說：「上年嘅《物語》三部曲大家都好鍾意，今年我build up返信心之後，就有信心去做唔同類型嘅作品，就好似今次，唔理大家鍾唔鍾意，我諗廣東歌冇乜呢個元素嘅歌，我亦唔知大眾口味係咩，純粹係我個人喜好去創作，今次帶咗一首外國好興嘅progressive rock（前衞搖滾）嚟香港廣東歌度，大家聽完會覺得好陌生，但會覺得好興奮，做呢首歌係希望畀多啲選擇大家。」

「《狂人日記》要做我演唱會主題曲」

《狂人日記》是阿Jer今年個人的起步點，他更雄心壯志訂下更大目標：「我自己聲稱呢首《狂人日記》係要做我嘅演唱會主題曲，同花姐講要演唱會音響先唱呢首歌，無論編曲同音樂上，都要畀大家有一個好有水準先可以enjoy呢首歌最狂嘅地方，我亦都係想用呢首歌向偶像Queen致敬。」阿Jer透露正在構思今年其餘兩首新歌，與《狂人日記》組成三部曲，他十分期待：「因為我有鋪儲嘢嘅癮，希望所有嘅嘢包括我嘅歌都係一套collection咁，邁向專輯嘅發展。」

阿Jer不但陽光活力，他憑着對音樂的熱誠，用歌聲感染他人，就連正在因參與去年初選被控「串謀顛覆國家政權罪」案件正在還柙的民主派人士何桂藍，也是忠實的柳柳粉（Jer粉絲的專稱），聽到阿Jer的歌聲足以成為精神支柱，正是阿Jer一直希望擁有的「力量」，他說：「我內心最想做嘅嘢就係用音樂去影響到人，無論開心唔開心，大家聽完我嘅音樂之後可以俾我影響到，歌曲一路以嚟陪我長大、陪我經歷開心唔開心，歌曲畀到力量我，我都希望歌曲可以畀力量其他人。」

「相信何桂藍聽完我嘅歌都釋懷」

本住自己會是黑暗中的一點光去唱，令阿Jer唱出心情：「我初頭聽自己嘅聲音又唔覺得有咁大嘅力量嘅，我當然每一首歌都好投入去唱，希望將嗰個心情唱畀大家聽，《物語》系列好dark，但都要畀能量自己、相信自己就係嗰點光，我都好相信我自己嘅歌，何桂藍聽完之後，可能會有好多唔開心，聽完之後都釋懷、釋放，正正就係我上年做歌嗰個目的，希望影響到更加多人，我嚟緊會200%擺喺歌曲度，可以令大家喺唔開心嘅環境下，都有力量繼續行落去。」

在訪問之前，阿Jer已是今年度樂壇新人獎的大贏家，再到上星期日，他在ViuTV首屆Chill Club推介榜年度推介中，以近半票數拿下年度新人獎。得到獎項肯定，他謙虛說：「其實我開心嘅，最幫到我嘅一樣嘢就係喺舞台上嘅自信，對自己作品嘅信心都增強，呢樣嘢對我幫助好大。其實以前夾band嘅時候喺舞台上都有信心，因為之前參加《造星》由頭到尾都係輸，人生好似扣唔上贏呢個主題，所以自己喺舞台上嘅信心真係弱啲。」今年目標會是男歌手獎嗎？他說：「我又冇諗過，希望可以裝備自己多啲先，我寧願成為一個大家認同嘅歌手先至攞男歌手，多過未夠班就去攞，我寧願等耐啲，我而家都係新人階段啫，男歌手獎對我嚟講係好遙遠嘅事，成績只係bonus，只要做到作品係影響到樂迷，可以令大家留意廣東歌，咁先係做一個音樂人最想做嘅嘢，多過攞一個獎。」

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