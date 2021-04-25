龍志權於2016年入職毛記電視，為《六點半左右新聞報道》、《星期三港案》等節目擔任主播及旁述，他經常模仿韓國人以廣東話口音作自我介紹，又用韓文「莎啦嘿喲」加上韓式心心手勢作為招牌動作，「韓流主播」形象讓人熟悉。龍志權日前在Instagram宣佈離開《100毛》，並會用回自己真名「王雍泰」（Nicky），他說：「我嘅新名字：王雍泰，終於要離開，多謝公司同埋咁多位腦細，我唔係好識講嘢，多謝身邊咁多位同事同朋友，我真係麻麻地識講呢啲嘢，總之好多謝。我個人其實真係好無聊，但係一切就係由一條無聊片開始，介紹返佢叫『地鐵超人』，不要放棄無聊，多謝。聽朝瞓醒再見。」

最近毛記電視不時有人事變動，早前有傳盤菜瑩子離巢，原來只是由企劃助理轉為全職藝人；如今龍志權又宣佈離開，瞬間成為討論區的熱話，有網民直指《100毛》上市後，製作質素「越做越廢」，覺得龍志權再留底也沒有甚麼作為，還有網民爆料指他已加盟ViuTV做藝人，還有人提議他取代ERROR成員保錡位置：「龍少入ERROR頂PK個位咪得囉」。《蘋果》今日聯絡龍志權，對於有傳聞他過檔ViuTV，Nicky回覆：「我係早幾日離開咗《100毛》，但手頭上仲有工作要完成埋先。至於我有冇簽ViuTV？我見呢幾日出面講到真嘅一樣，但其實係冇件咁嘅事。」問到離職原因？他說：「我喺《100毛》已經做咗5年，今次離開純粹係因為完約。」對於《100毛》近年的聲勢不及上市前，他說：「我又覺得唔會，因為上市之後，我係多咗機會，舞台演出，各方面嘅演出」。「腦細」林日曦則說：「冇乜特別，唔知（佢）去向，但嚟緊六月佢仲會同我一齊做舞台劇」。

現年28歲的龍志權，原名王雍泰，中學就讀喇沙書院，及後於香港專業教育學院主修工商管理。2016年，龍志權因製作二次創作短片《地鐵超人》彈起。2018年，龍志權參加了ViuTV 選秀騷《全民造星》，雖然進入最後10強，但因是毛記藝人身份，沒有簽約ViuTV。

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