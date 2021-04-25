類型：科幻/喜劇

國家：美國

劇情簡介：女主角Hazel Green與科技公司創辦人Byron Gogol過着幸福快樂的隱世生活，但原來一切都在Byron的控制之中，Hazel被困於科技監獄，一舉一動都沒有私隱與自由，最終她決心要逃離丈夫的魔掌。

「暗黑科幻」題材，自《黑鏡》之後成為劇界新潮流，不過來到2021年，其實都稱不上叫新，也因為《黑鏡》將水平提升得太高，往後的作品都可以說是後無來者。新劇《監控情狂》將愛情最恐怖的一面，揉合科技議題。題材就見慣見熟，成果又能否達到《黑鏡》水平呢？

《監控情狂》講女主角Hazel Green與億萬科技公司創辦人Byron Gogol過着幸福快樂的隱世生活，但隨着Hazel千方百計偷走，才揭露了老公Byron是個「監控情狂」，要老婆一世困在人造家園中，食飯上廁所，連做愛都被老公與人工智能監視，結果決心要逃離Byron與科技的魔爪。論劇情，其實一切早已熟口熟面，《黑鏡》中的《The Entire History of You》、《Arkangel》與《Hang the DJ》同樣都講愛情與監控，不過《監控情狂》試圖將它幽默化以述說兩者之不同，結果卻是一敗塗地。

劇集非常依賴演員的個人魅力去演活當中的幽默感，例如女主角Cristin Milioti經常要虛應、陪笑去附和控制狂老公，以顯示出她身處的荒謬。另外，飾演Byron員工Herringbone的Dan Bakkedahl，本身亦已經「甩頭甩骨」，化身為另類打手，造成強烈反差，亦是喜感來源。最後有女主角爸爸，失婚後戀上性愛人偶，正經地演繹不正常關係，又是以對比方式營造幽默感。但在幽默以外，《監控情狂》沒有為觀眾帶來任何新鮮感，即使演員法寶盡出，都難撐足8集，實在浪費了一手好牌。

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