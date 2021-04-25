「十優港姐」麥明詩（Louisa）年半前沒有跟無綫續約，改簽一年一show，全身投入在跨國顧問公司做商業顧問，做回律師本行。日前本報率先報道麥明詩接拍亞洲心動娛樂（AMM）出品、戚其義監製的網劇，該劇今午在銅鑼灣一間酒店門口取景拍攝，麥明詩首次與黃德斌、麥子樂合作，一齊鬥戲。

現場所見打扮得靚靚的麥明詩，與西裝骨骨的黃德斌和麥子樂，拍攝由私家車落車後行入酒店的戲份，見他們休息時，兩位型男拿住劇本看，反而麥明詩掛住撳電話。記者上前訪問他們，原來劇組已開工第二日，黃德斌表示︰「今日拍我哋坐車嚟酒店，（係唔係開房？）開會啫！」他還指今次合作感覺好新鮮。麥子樂則表示跟黃德斌已經合作過好多次，而跟麥明詩亦早已認識，相信大家會有默契。

被指倒戈拍亞視劇的麥明詩，透露今次是趁周末、周日放假及放大假的時間來開工，問她還有接其他演藝工作嗎？她說︰「冇啦，我冇咁多大假。」談到事隔一年多再投入拍攝，事前有沒有做準備？她說︰「除咗減肥要去做返facial，都成年啦，真係失修，不修邊幅，我今日開工之前就去咗游水，鍛鍊吓自己體能。」

問麥明詩對住兩位型男可有壓力？她說︰「佢哋keep得咁fit，戲入面都要鍾意我，如果我唔夠索，佢哋會好難做。」在旁的黃德斌幽默地說︰「真係要多謝你，好體諒我哋。」麥明詩笑謂︰「始終開工第二日都有壓力，我好耐冇拍會緊張啲，大家講吓笑會放鬆啲，導演同監製都好體諒同教導有方，自己亦學咗唔少嘢。」

麥明詩又要工作又要拍劇，可有時間拍拖？她說︰「睇你點定義拍拖，戲入面都有同兩位型男。」當問她有幾耐沒有拍劇？她卻聽錯，以為問她幾耐沒有拍拖？她尷尬地傻笑說︰「睇你點定義。」

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