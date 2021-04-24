鄭中基一連三晚於中環海濱開騷，昨晚和前晚場內氣氛高漲，不過場外亦相當熱鬧，因為外圍不但能清楚聽到歌聲，而由於場內搭建多個大銀幕，所以市民一行入海濱，都可看到場內情況，就算大會於會場四周掛起黑布也未能遮擋，所以場外近百名聚集於海濱摩天輪下免費睇騷的觀眾，比起演唱會最貴的車輛套票索價6,000港元，可謂節省不少，昨晚站在外圍聽歌遠眺銀幕的人流似乎更多。

前晚其中一對聽騷的情侶劉先生及黃小姐，受訪問時指是買不到飛才放棄付費：「其實我之前係有買過，但係買唔到，之後佢有出post話有飛買，但係我冇買喇，今日咪嚟感受吓，企喺度睇都好有氣氛，聽得好清楚，搞到我都好想再買飛入場睇。」另一對朋友張先生和蔡小姐則表示今次是專程到場，張先生說：「我見大螢幕面向正門，睇得好清楚，唔知係咪刻意安排呢？」而前晚會場外有10架警車停泊，多位警員巡視，見有人群聚集便以限聚令為由勸喻散開。

至於購票入場的觀眾，則讚演唱會氣氛佳，何生何太表示：「好多part都好感動，尤其係支持廣東歌嗰part。」雖然場外有觀眾可免費睇，不過他們並不介意：「最緊要大家都開心！」觀眾王小姐則說：「最驚喜係有RubberBand，我一直都好鍾意佢哋。」同行陳小姐則笑說：「唯一美中不足係聞到海水味，有陣聞落係有啲臭！」