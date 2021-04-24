漫威（Marvel）超級英雄電影系列《復仇者聯盟》（The Avengers）全球大受歡迎，並殺入串流平台Disney+拍劇分一杯羹，頭炮《WandaVision》贏盡口碑，第二炮《飛隼與寒冬戰士》（The Falcon and the Winter Soldier）則獲得粉絲一致讚賞，更令兩位主角的陳年三級片再成熱話。

裸露激情舊作被瘋傳

由「飛隼」安東尼麥基（Anthony Mackie）夥拍「寒冬戰士」施巴斯坦史丹（Sebastian Stan）拍攝的劇集，承接復仇者大戰魁隆，飛隼與寒冬戰士一直籠罩在美國隊長的陰影下，希望承繼戰友的遺志，偏偏政府已找來新任美國隊長頂替，令兩位舊將無所適從。《飛隼與寒冬戰士》最後一集終在前日上架，接盾成為美國隊長的飛隼，在結局中穿上新戰衣登場，而「洛基」湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）擔正的Marvel重頭劇《Loki》將於6月11日緊接推出。

據美媒報道，Marvel已決定趁勢開拍電影《美國隊長4》（Captain America 4），編劇Malcolm Spellman與Dalan Musson正籌備劇本，導演人選未定，而飛隼應會接任成新一集主角，影迷當然希望已卸任的「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）能夠回歸，亦不排除會以另一種方式登場。42歲的黑人男星安東尼麥基入行近20年，他憑飛隼一角終於吐氣揚眉，不過他與施巴斯坦史丹在奀星時代的裸露演出，分別在低成本電影中有露股及露下體，又有激情同志床上戲，最近齊齊被翻炒於網上瘋傳。

《D老篤》金草莓獲獎

此外，「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）主演電影《怪醫D老篤》（Dolittle）於昨日金草莓頒獎禮（Razzie Awards）公佈的結果中，雖然逃過當選爛片影帝的命運，但電影卻獲頒最差翻拍電影，而最差男主角及最差女主角，分別是紀錄片《Absolute Proof》中的枕頭公司MyPillow行政總裁林德爾（Mike Lindell），以及演出女歌手Sia執導《Music》的姬蒂韓遜（Kate Hudson）。