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鄭中基衰多口噏中尾場落雨 音響失靈兩度打斷演唱會

10小時前
鄭中基自駕演唱會尾場。

鄭中基在中環海濱舉行的戶外演唱「WEE are Ronald Cheng Drive in Ultra 鄭中基自駕演唱會2021」今晚迎來尾場。頭場唱《晴天陰天雨天》前，鄭中基透露揀歌有避開「雨」字，而《晴天陰天雨天》只有三分一，相信不會有問題，不過鄭中基開口中，三場之中只有尾場落雨，更短暫影響到現場音響導致失聲。

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尾場開騷前已開始落雨，而且越落越大，大會在觀眾入口派發雨褸，又呼籲盡量使用雨褸，避免開遮影響後排觀眾，而入場過程仍然順利。尾場入場嘉賓有見到狄以達 、蔡一智、LMF成員杰、田啟文、鍾舒漫、方皓玟。

鄭中基在唱《晴天陰天雨天》前再次提到開騷前有人問，若狂風暴雨怎麼辦？他說：「我即刻踢佢走，呢啲唔係關心，係黑心呀仆街！不得不讚自己預知能力，我而家唱呢首歌集合3晚天氣，第一晚晴天，噚晚陰天，今晚雨天。」

唱《爛瞓》後，他跟觀眾說要等一下，自爆意外：「件衫有嘢勾住咗，差啲拮到自己，如果一拮就走音。」當鄭中基唱到《我代你哭》時，突然台上所有音響沒有聲，鄭中基先掩面再向現場耍冧，然後尷尬笑、合十兼做口型叫：「等等！」還不時鞠躬。在場觀眾不斷歡呼加油，擾攘約3分鐘，當鄭中基想清唱時，咪高峰突然恢復正常，待唱完《我代你哭》後，他道歉：「唔好意思，我哋唔想……盡快繼續，但琴仲未有，你等我一陣，多謝大家仲未講粗口。」由於要檢查裝置，演唱會一度打斷，觀眾提議清唱，鄭中基以「死啦啲青春痘」暖場，期間妻女與觀眾台下打氣。

其後唱至《無賴》時，音響再度失靈，先是耳機無聲，鄭中基的咪高峰亦再次失靈，他只能蹲下苦笑。觀眾自發清唱，樂隊以音樂伴奏着，再次擾攘近3分鐘，咪高峰問題解決不過耳機問題依舊，但他謂：「唔緊要，我聽出面。」隨即只有鋼琴伴奏，鄭中基重新唱過，但音樂明顯刻意調慢拍子。

頭兩場唱《時間人物地點》後都會放煙花，今晚煙花如常綻放，唱完歌後，他說：「好耐冇睇煙花，有2年喇，遲來的年初二。」尾場嘉賓是黃貫中，他說出道時都已聽這歌，很希望有機會一起演唱，然後合唱《想你》。Encore時鄭中基感激觀眾，買飛入場甚至停電幾次也沒離場。現場點唱時，他叫現場觀眾點唱給太太余思敏，太太在台下做心心手勢回應，隨即唱《三生有幸》，之後感性謂：「疫情下唔知有乜做到，知大家喜歡睇我搞笑，所以開channel，每星期拍片給大家看，帶歡樂畀大家，之後去咗拍劇。」更感激同事，他一度哭泣：「channel只得我哋3個做，亦多謝太太支持我做想做的事，對唔住我要講咁多令大家淋雨。」

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