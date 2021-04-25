現時COVID-19疫情繼續肆虐全球，日本近日更爆發第三波，當地政府因應情況嚴重，於東京都、大阪府、兵庫縣及京都府這四個人口密集的都府縣，再次發出「緊急事態宣言」，為期17日，連累大前日上畫、日本男神佐藤健主演電影《浪客劍心 最終章 The Final》的票房大受打擊。

日本政府今次發佈的「緊急事態宣言」由昨日起至下月11日為止，據日媒報道指，當地連鎖戲院TOHO CINEMAX為配合抗疫措施，前日亦緊貼政府指示，宣佈四個都府縣的所有戲院暫停營業，而其他院線包括MOVIX、109CINEMAS和T Joy等亦陸續跟隨政府指示，宣佈暫停開放。從昨日起，東京的戲院幾乎全部關閉，只剩餘少量迷你戲院局部開放。

《柯南》亦受累

《浪客劍心 最終章》最初定於去年7月3日和8月7日分開兩集在日本上畫，後來卻受到疫情影響，押後至大前日及6月4日才上映，不料開畫兩天又再遭受疫情牽連，更錯失由多日公眾假期組成的黃金周商機。此外，動畫《名偵探柯南：緋色的彈丸》於本月16日上映，更邀請20歲人氣女星濱邊美波助陣客串聲演，短短三日已勁收22億日圓（約1.58億港元），預計可累積100億日圓（約7.18億港元）票房，但最終亦成為疫情受害單位之一，網民紛紛留言表示可惜。

龍星涼確診

日本的疫情飄忽不定，近日仍有藝人相繼確診，當中28歲男星龍星涼前日就證實中招。龍星涼所屬事務所的官方網站指，他因為要接拍新作而事先接受檢測，結果卻驗出呈陽性反應。雖然龍星涼並沒有出現相關症狀，亦沒有發燒及出現異常，但亦須按照醫護人員及專家建議隔離休息。至於上周三確診的日劇《律政狂人》30歲男星中村蒼現時情況穩定，他表示會徹底管理好健康狀況。而本月中確診的Morning娘昔日王牌後藤真希就表示自己已經康復，除了復工外，還在Ig報平安，又貼出與家中愛貓的合照，令一眾fans可放下心來。