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韓國73歲實力派女星尹汝貞憑《農情家園》（Minari）橫掃各大頒獎禮逾30個演技獎項，於香港時間今日舉行的第93屆奧斯卡頒獎禮中，更以大熱之姿獲得最佳女配角，成為首名獲得該獎的韓星。

全度妍：以你為榮

尹汝貞獲獎一事在韓國受到極大關注，不少網民及藝人都紛紛留言祝賀，曾與尹汝貞合作韓片《下女》的影后全度妍，即時透過所屬事務所表示：「這是所有人都不會懷疑的得獎結果，雖然短短一句祝賀遠遠都不夠，但真心祝賀老師（尹汝貞），希望你盡量享受這份喜悅，老師很帥氣，以你為榮。」

金惠秀IG留言

女星金惠秀亦在IG留言祝賀，並分享了早年尹汝貞受訪時說過的話，她寫道：「到了60歲也不清楚人生，這是我的第一次人生，第一次67歲，要是知道的話就不會這樣了。因為第一次人生，所以只能感到遺憾及痛苦，也沒有計劃，就這樣活着，但至少要做到一個一個放下、一個一個放棄，而不是執着。」

祝賀不斷

曾與尹汝貞合作綜藝節目《尹Stay》金牌製作人羅䁐錫、崔宇植、朴敘俊及鄭有美等人，亦第一時間送上祝賀，羅䁐錫稱猶如自己的家人獲獎般喜悅，崔宇植則指自己死守電視機，看到尹汝貞獲獎時都眼濕濕，朴敘俊就表示：「老師是我一直尊敬的人，真心祝賀你獲獎。」另外，韓智敏、金高恩、裴斗娜、孔孝真等亦輪流祝賀。而李秉憲、宋慧喬等人亦有IG賀尹汝貞得獎。

以後要自重

而尹汝貞當年為了愛情而放棄事業，更為了當時的歌手丈夫趙英男移居美國，不過之後因趙英男出軌，二人最終離婚收場。對於前妻為國爭光，在奧斯卡舞台上獲得最佳女配角獎，趙英男受訪時就表示：「這是值得祝賀的事情，我有看其他候選作品，而且也看到尹汝貞在投票中也一直領先，所以覺得『可以了』。這件事是對外遇男人的最好一擊，報復吧，作為外遇當事人的我以後要更加自重。」

至於文在寅總統今日亦祝賀尹汝貞獲得奧斯卡最佳女配角獎，文在寅表示：「和國民一起祝賀演員尹汝貞獲得奧斯卡最佳女配角獎，這是繼電影《上流寄生族》獲得國際認可後，電影界的壯舉。進一步提高了對我國文化和藝術的自豪感，最重要的是給因疫情而疲憊不堪的國民帶來了巨大的安慰，韓國人首次獲得奧斯卡最佳女配角獎，對於擁有102年的韓國電影歷史具有特別的意義。」

冇網上直播引公憤

另外，韓國TV朝鮮電視台成為韓國唯一轉播奧斯卡頒獎禮的頻道，但電視台卻沒有提供網上直播，引起網民不滿，對此，TV朝鮮僅表示：「合約內容是這樣的。」雖然TV朝鮮沒有網上直播，但就吸引觀眾死守電視機前，而尹汝貞獲獎一刻，收視率急升至7.88%。

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