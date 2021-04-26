華裔女導演趙婷以大熱姿態，憑《浪跡天地》（Nomadland）奪得第93屆奧斯卡最佳導演獎，是首位華裔女導演奪得此殊榮，也是奧斯卡相隔11年，再有女性奪得最佳導演獎，對上一次是嘉芙蓮碧格露（Kathryn Bigelow）憑戰爭片《拆彈雄心》摘下的，當時打破了此獎過去82年歷史中，由男性壟斷局面。

大陸今年決定取消奧斯卡直播，但無阻趙婷得獎消息在微博傳播，不少大陸電影網都報道趙婷得獎消息，也有不少人轉載趙婷得獎畫面，亦有人寫上「趙婷好厲害。她永遠素顏、不打扮，說英語保留中國口音。」趙婷上月已贏得第78屆金球獎戲劇組最佳電影及最佳導演獎，成首位華人女性奪得金球獎最佳導演獎項，當時被大陸官媒以「中國的驕傲」、「華人導演之光」、「華人之光」等來形容，但獲獎後2日被網民翻出她在2013年接受紐約傳媒訪問中表示「當我年輕時在中國生活，到處都是謊言。你會覺得自己永遠都不能逃離。我有很多青少年時期收到的資訊都不是真實的。」頓時被指是「辱華導演」，並表示要封殺她，大陸電影網站也紛紛將原定4月23日在大陸上映的《浪跡天地》撤走。

奧斯卡頒獎禮完畢後，大陸電影網經已再看不到趙婷得獎消息，甚至在搜尋欄打上趙婷兩字，也搜尋不到相關消息及內容。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）