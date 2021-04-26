林芊妤（Coffee）今日在新城接受薛家燕和范振鋒的節目訪問，她透露身體有點不適，感到有點累和聲沙，不過家燕姐指她已做了快速測試，Coffee解釋：「因為6月會推出新一批嘅瑜伽衫，所以一星期有3、4日要同幾間廠開會，每次要講1、2個鐘，我開始覺得有啲攰，返到屋企又要湊小朋友，加上早排去朋友屋企玩到凌晨，第二日就失聲喇，個人又攰。」

對於上月23日她接種疫苗後，本月4日突然自爆流產，Coffee坦言有不開心，但過了一、兩天想通了就沒事，反而要休養身體，「但我太忙，冇乜時間等身體復原先出嚟做嘢，嗰幾日過咗，我都已經好頻撲出去做嘢。」有人質疑她流產是因為打了疫苗，她說：「有啲人話我知道有咗都去打針，其實我唔係，嗰個月決定去打疫苗，我先生覺得打完再生小朋友會安全啲，所以我哋決定唔喺嗰段時間行房，點知我打完針就發現有咗BB，但過兩日就流產。」

Coffee指當時都有詢問醫生，流產會否同疫苗有關，她續說：「醫生話流產係冇原因，尤其係呢啲咁早期嘅流產，有4成婦女都有早期流產問題，可能係胚胎問題，又可能支針影響到免疫力，免疫力改變都有呢個問題，所以我冇否認係唔係呢個問題，我只係唔知道當時我係懷孕，但小朋友冇咗嘅時候，我又唔可以完全歸咎於呢件事，為咗公平，我就唔想作出任何評論。」有否後悔打針？Coffee直言有後悔，但老公跟她說打了疫苗，他會較安心，她透露兩星期前已打了第二針。提到囝囝「伯伯」入讀的幼兒園，因有老師確診而要停課14日，Coffee表示上周三有老師確診，由於擔心，全家人即時做快速測試和驗大便，檢測結果是陰性。

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