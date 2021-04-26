日本動畫電影《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》自從去年10月開畫後，火速登上當地電影史上最高票房冠軍，創下史無前例的票房神話，票房至今已累積至397億8,000萬日圓（約28.68億港元），可望衝破400億大關。《鬼》片上周末在美國開畫，首周亦大收1,950萬美元（約1億5,210萬港元），登上美國開畫票房第二位。

《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》在日本開畫半年依然長賣長有，上周末在美國上映，首周末創下1,950萬美元成績，雖然敗給首周勁收2,250萬美元（約1億7,550萬港元）的奇幻動作電影《真人快打》（Mortal Kombat），但卻刷新紀錄，成為美國史上最高開畫票房的外語電影，上一個紀錄的保持者是中國導演張藝謀執導的《英雄》，電影於2004年8月在美國上映，開畫首周收1,780萬美元（約1億3,880萬港元）。據外媒《Varitey》指，《真人快打》在疫情下開畫依然獲得好成績，但比上月上映的《哥斯拉大戰金剛》（Godzilla vs. Kong）仍尚差一截，《哥》片開畫首個星期吸金3,100萬美元（約2億4,180萬港元）。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）