韓劇《雖然是精神病但沒關係》的31歲女星徐睿知早前接連捲入是非，被爆是恐怖情人及「發電機」，幸而徐睿知的是非未有影響她上映的《明日的記憶》的成績，電影於上周三開畫後，一直撼贏早一星期上映的《複製人徐福》，已多天穩守單日開畫票房冠軍，而截至昨日累計觀影人次有13.6萬名觀眾捧場，似乎觀眾入場欣賞都是以看電影為主。

金剛于單拖宣傳

徐睿知陷入醜聞，令宣傳責任要落在男主角金剛于身上，就連導演徐宥敏都有瞓身宣傳接受訪問，她表示：「因為與女演員有關的事情，令電影的話題性提高了。第一次選了金剛于這個演員，之後和徐睿知演員一起合作，兩位演員的演技都非常棒。」對於徐睿知在拍攝現場是否有要求改劇本或是與金剛于減少身體接觸時，徐導演就否認說：「徐睿知是忠於劇本的類型。」當主持人反問：「讓男朋友改劇本，自己卻認真做自己的事情嗎？」徐導演就力撐到底說：「我覺得改正的人才是問題所在。」暗寸徐睿知的舊愛金正鉉。同時徐導演希望大眾不要因為徐睿知相關的爭議而忽視電影：「關於電影，我想說的是電影不是一個人的，而是導演、演員、工作人員等100多人一起努力。」

而有份出演節目的影評人亦大讚徐睿知在片中的演技，又表示：「這是一部能夠看到精心編排的作品，期待徐導演之後的作品。」

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