美籍華裔女導演趙婷的《浪跡天地》（Nomadland），一口氣捧下奧斯卡最佳導演、最佳電影和最佳女主角等獎，雖說是左膠意識形態主導下的頒獎禮的正路賽果，以及在COVID-19形成的經濟低氣壓當前，誠實地展現美國邊緣人口的貧窮狀況者，是滿足跟風評審的最時令甜點外，平心而論，《浪跡天地》絕對是近年極罕的上乘之作。要不是「過氣華人之光」被翻出曾批評中國充斥謊言而篤穿了小粉紅的玻璃心，那14億人肯定興奮得磨拳擦掌，如果翻到牆睇直播的話。

《浪跡天地》拍得很許鞍華的人文色彩，難能可貴在於年僅39歲的趙導便有如此閱歷，不難相信其早年在北京歲月裏，早已在階級鬥爭中茁壯成長，及後出國留學又擴闊了視野，而其官、富二代的特殊背景和身份，亦加深其觀照世事的層次。她通過游牧人士的浪蕩生活，含蓄揭示了美國那失效、失衡的金錢體制，以及似有若無的退休金安排，是讓迷失的人重拾人文關懷的最有效疫苗。

至於處理這類型電影其實幾蝦人，找到影后Frances McDormand來演固然難，找到真實游牧人如Swankie、Linda來演更難，找到一個平視角度講故仔，最難。稍一不慎，便不自覺站在道德高地批判，而落入說教式的俗套。一如前作《Songs My Brothers Taught Me》、《The Rider》，趙導在《浪》片同樣刻意去政治化，沒有批評資本主義衍生出來的經濟泡沫如何不堪，沒有怒罵無良企業Amazon如何剝削勞動階層，而是聚焦在游牧人士的心態與處境，以及為何他們選擇這種lifestyle。相比起原著書名《Nomadland：Surviving America in the 21st Century》，電影單純叫《Nomadland》，又少了點怨氣及sarcastic味道。

那麼為何游牧人選擇飢餐渴飲、四處漂泊的生活？說穿了，就是他們信守多年的社會規範和價值，或so-called美國夢，被一下打垮，終於要向物質文明反抗。當日你天真以為安份守己，打份工可安居樂業養妻活兒，原來一個金融巨浪或半個政策失敗，便夠你流離失所。他們深信，買樓是孭屁股債的重，游牧卻是孑然一身的輕。與其被動地相信政府的制度，倒不如主動地將自己交給天地，至少在食瞓屙有自主。正是，為自己的人生喝采一次。

就如戲中患病的Swankie，她寧願隻身到阿拉斯加闖蕩，也不願困在醫院等死。我們作為人類，究竟要追求物質的束縛？還是追求精神的自由？這些都是趙導要我們反思。

趙導另一厲害之處，是利用超廣角鏡頭呈現天地蒼穹的景象，去跟物質世界作對比。諷刺是，我們營役一生去賺取財富，但原來最炫麗的東西就在眼前，還是免費的。

然而，趙導絲毫沒有浪漫化這種游牧生活，還時刻提醒觀眾游牧其實可以很狼狽，可以很危險，面對孤獨也隨時死人的。電影三番四次運用蒙太奇，由超現實靚景一下轉到乏味工場，一下又轉到冷漠公廁，甚至用埋吵耳雜聲，務必將觀眾由夢境拉回現實。

人生。

說到令筆者最感動的，還是片尾一句tag：dedicated to the ones who had to depart。我們的人生旅途上，總有要離開的時候，亦必有離開的苦衷。趙導是過來人，定必體會到離開的哀痛，也明白她為何按埋層樓，都要將電影拍好。

四處漂泊，是尊嚴地活着，是精神上的絕對自由。Homeless定houseless？唔緊要啦。反正人死甚麼也帶不走，你我總會在路上重遇。

撰文：杜秋棠

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