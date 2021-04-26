滕麗名、白彪及康華日前擔任麥玲玲、林盛斌（Bob）主持的訪談節目《師父有請》嘉賓，暢談在圈中多年遇過的靈異事件。滕麗名自爆曾經對靈界附有強烈天線，在大台錄影廠遇過驚嚇事件，她說：「拍《真情》年代，8到9廠附近個廁所好猛，話好多年前邵氏年代已經喺度，當年成日拍通宵，男女廁黐住喺隔籬，但女廁塊鏡永遠都係滴水，男廁塊鏡永遠都係乾。」她又指服裝間有尊巨大的觀音像面對廁所，有次拍劇剛巧服裝間門被關上，自己不以為然入廁所洗手，赫然看到鏡中有另一人，但當時身邊並無其他人，「邵氏真係好猛，每逢初一、十五都見到有人拎住火盆去拜塊鏡。我曾經喺凌晨2點開工準備埋尾，收音師話聽到有人吹口哨，閂廠門都係有聲，後來係有人喺我耳邊吹口哨，隔籬廠張家輝開緊《騙中傳奇》，佢又喺度嗌救命，大叫『有人喺我耳邊吹口哨』，呢單都幾爆。」

阿滕直言北上拍戲遇過大大小小的靈異事件，曾嘗試跟靈體和平共處，她說：「北京拍劇半年，入房第一日已知有事，日日都唔畀我開鎖匙，直至我要講『Hello 我哋返嚟喇』先開到門，我開燈佢就熄燈，夏天幫我閂冷氣，冬天幫我開冷氣，電視校大細聲，佢冇乜傷害我，咪大家以禮相待。」

康華拍檔男主持大陸返港即轉行

康華直言初入行時不信邪，撞過板有了經驗，「剛入行去內地拍旅遊節目，貴州有個山頭安置骨灰，當時咩都唔識又唔明，個山頭係安放成條村屍體，我都唔明點解要去拍？來回11個鐘，入到去大家都唔信邪，加上當地人無準備，所以冇拜神。」

康華指拍攝中途男主持不適要送院，連走路都有困難，餘下的拍攝全由她去應付，回港後自己也入了醫院，「我諗我哋入去前冇打招呼，冇講『唔好意思』，個男主持返港無耐就無做呢行，當時佢病到神志有啲唔清醒，成日自己同自己講嘢，我之後返香港有拜番神。」

白彪瞓停屍箱毛骨悚然

白彪則自詡連瞓棺材都不怕，曾經躺過停屍間的屍箱，櫃門關上一刻， 耳朵嗡嗡作響，頓時有種毛骨悚然感，還有次在中環義莊拍外景，現場有百幾副棺材，部份更是有先人在內，「義莊負責人已經話，拍戲唔緊要，唔好跨過啲棺材就可以，但我哋要拍追逐戲，就係要跳棺材，仲幾乎踢冧！有日落雨，義莊一條長走廊，我路經時突然有擔幡追住我，點知原來係隻雀仔飛起郁到個擔幡，當時真係嚇死。」

他指早前到菲律賓拍戲遇上「驅魔人」事件，當時有位特約女演員突然瞪眼，跳過一幅矮牆，不斷用英文說不要碰她，「當時佢雙眼翻起咗，見唔到佢眼珠，4個工作人員夾住佢，都被佢揈到彈開，我仲以為佢做戲，一踢連腳甲都反埋，真係毛管戙。有軍人保安即刻褪三粒子彈出嚟夾佢手指，點知佢嘔啲綠色嘢出嚟！」

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