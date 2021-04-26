現年71歲、本港前民政事務局局長何志平，2019年在美國被控貪污及洗黑錢賄賂案罪成，太太胡慧中在法庭交上親撰的求情信，形容丈夫是「飽學之士，心地善良而寬厚，是真心實意的正人君子。」最終獲判入獄3年、罰款40萬美金。何志平去年中出獄後，被遣送返港。經過近10個月養尊處優，現差不多回復入獄前的身形。昨晚他跟太太在北角招呼友人食飯飲酒，不過同枱共9人兼冇間隔，疑違反限聚令。

昨晚7時許，何志平夫婦及朋友一行9人，去到北角渣華道街市的熟食中心晚膳。他們光顧一間不少娛樂圈人都愛到的菜館，9人被安排同坐一張圓枱，何志平和胡慧中隔着一位女士而坐，同枱9人進膳並無間隔。其間何志平和太太心情極好，不但吃得開懷，藝人出身的胡慧中，整餐飯講到眉飛色舞，且七情上面，惟她僅將口罩拉到下巴位置，沒有妥善收好以備飯後再用，防疫意識似乎不足。

何志平的心情亦很好，除了不時加入交談，還不停吃同喝，所以入席未幾，已見何志平喝到面紅耳赤，但仍見他拿起用來盛酒的大碗，暢飲啤酒及紅酒。酒過三巡後，飯店老闆過來跟何志平夫婦打招呼，老闆為各人添酒時，又很懂得搞氣氛，逗得何志平和友人們大樂。直到飯局尾聲，9人影大合照，老闆揸機拍照時，再發揮搞笑本色，眾人都笑得非常開心。

胡慧中現年62歲，為台灣前女藝人，憑出道電影《歡顏》一片成名。80年代她來港發展，經歷港片黃金年代，代表作品有《霸王花》系列，同時奠定她影壇打女地位。1998年胡慧中跟何志平結婚，二人育有一女。

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