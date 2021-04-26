今屆奧斯卡典禮，趙婷的白波鞋打破紅地毯常規，同場充滿啟發性的，還有現場出現世界上最醜鞋見稱的Crocs！

美國音樂總監Questlove 今日着上一對金色Cros配西裝行紅地毯，造型一出即成為網上熱議話題，Crocs本身並無出過金色版本，所以這對奧斯卡金鞋絕對來自個人製作的華麗版本，更有傳金鞋鍍上一層24K真金，才令到鞋身能金光閃閃，十分誇張。最舒服的醜鞋Crocs不時升格變身潮鞋，外國網民睇完Questlove示範之後，更直言既然Questlove可以着Crocs行紅地毯，為何男士還要着黑皮鞋上班？十分搞笑。

靚衫以外，一件有趣首飾、一個破格的clutch都可以令造型突圍而出。在奧斯卡典禮上表演的女歌手Celeste，入場時穿一身訂製 Gucci禮服，更雙手捧住新鮮熱辣、Gucci 100周年騷的紅色心臟水晶clutch，相當搶眼。Angela Bassett的紅色巨型禮服則搭配紅唇clutch ，以及劇作家Erica Rivinoja拎住炸蝦clutch，都令人發出會心微笑。

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