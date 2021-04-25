位於觀塘海濱的音樂噴泉耗資半億公帑興建，毛記主播東方昇前日帶沐浴露及泡泡玩具槍到現場作沖涼測試，更在《100毛》fb全程直播。網民爆笑激讚，但引來康文署事後不點名批評，連《全民造星III》不入50強的奀星沈瞳伽也指「歪風邪氣」，毛記「腦細」林日曦昨日回覆《蘋果》力撐：「東方昇有權裸體，我控制唔到。」

斥資5,000萬元建造的觀塘音樂噴泉，被巿民批是「小白象」，噴泉上周四正式啟用，不過翌日已出現故障。毛記電視主播東方昇前日到現場一嘗設施，更直播在噴泉半裸沖涼，他分享片段寫上：「終於都開幕喇！用咗咁多錢，沐浴巨星東方昇決定物盡其用，喺呢座佢都有份出錢起嘅噴水小白象沖涼洗刷佢嘅大白象！」

直播片長逾六分鐘，東方昇表示政府用納稅人半億興建，700萬人計即每人付了7.14元，所以他要用盡該設施，隨即脫去上衣及戴上浴帽，除去長褲剩下泳褲走到噴水處，在身上抹上梘液，並用警車造型的水槍噴泡泡，稱水槍為「水炮車」。現場有很多小朋友在玩水，東方昇更邀請小朋友為他擦背，又分派沖涼用品及泡泡槍與民同樂，不過後來被職員勸喻停止沖涼後離開，更一度被圍觀群眾以粗口謾罵。東方昇在片段尾聲評價該噴泉：「呢度最大問題係，啲水柱啲水太弱，政府畀警署啲水炮車咁鬼勁啲水，呢度渣到沖涼都沖唔到。」

讚網民明白事理

片段直播時吸引逾7,000人觀看，至昨晚9時有逾62萬點擊，事件引來熱議，有網民覺得東方昇反映時弊爆笑，不過也有人轉發該片段並寫上：「喺小朋友面前咁樣做，係咪腦穿咗個窿？做傳媒可唔可以有返少少三觀？歪風邪氣。」其後在討論區上，有人認出寫此帖文的是去年曾參與ViuTV《全民造星III》而不入50強的沈瞳伽，被網民嘲諷博上位，又有人指他用的「三觀」是內地用語。沈瞳伽之後再帖文嘲網民：「有兩個鍵盤戰士走去我Ig鬧我，此屬典型護主行為，有啲人養可愛狗，啲人養癲狗。」康文署前日回應傳媒時，也不點名批評東方昇，指有市民在音樂噴泉嬉水區內使用梘液，為免影響其他市民及防止滑倒，呼籲市民使用遊樂場地設施時要着重公德。

對於被指「歪風邪氣」，東方昇昨日回應《蘋果》表示：「冇回應。」至於被康文署不點名批評，東方昇則在Ig寫上：「等陣先，不點名喎，唔好咁誇獎我，未必係我嘅。不過，我睇晒所有平台嘅留言，好開心見到網民都好明白事理，我對香港未來充滿希望。最後一句『公德自在人心yeah』。」

梁栢堅：行為藝術

至於毛記電視的「腦細」林日曦昨回覆說：「東方昇條友成日都搵機會除衫露體，係有啲肉酸嘅，公司啲同事都好不滿佢。但佢咁大個人，老實講，佢係有權裸體，我控制唔到佢。」林日曦還笑說要康文署幫忙勸東方昇：「如果康文署有方法，我都好希望可以幫我勸吓東方昇，唔好成日郁啲就除衫。」他之後又在fb留言：「大家醒醒吧，不要再被轉移視線，觀塘5,000萬噴泉單嘢，重點根本就唔係東方昇有冇用梘液，個議題應該聚焦在：『點解東方昇成日露體？』可能我冇佢咁大隻，我就好反感喇。」

填詞人梁栢堅昨日在fb轉貼東方昇的報道，留言：「呢個行為藝術嚟。」他又hashtag「水泉澳邨山上面邊個國家嘅人喺度洗衫」、「講公德真係傷害人民感情」，還指東方昇「北韓都照玩使怕你」。梁栢堅昨日回覆《蘋果》再暗嘲：「康文署呼籲市民唔好喺泳池大小二便一樣，公德之前，原來有個私德，自私先得。」