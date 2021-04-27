曾演出韓片《醜女大翻身》、長壽喜劇《沒禮服的英愛小姐》的42歲女星金賢淑，去年12月被爆與同年紀的圈外人丈夫因性格差異而離婚，結束6年婚姻，而兒子的撫養權就由金賢淑負責。成為單親媽媽的金賢淑，近日於電台節目中透露離婚後的近況，坦言因沒有收入而一直靠積蓄生活。

自爆積蓄不少

金賢淑近日亮相《朴明秀的Radio Show》時表示目前於濟州島生活，透露近期為了準備搬屋而很忙，而她亦將於6月中開始拍攝新劇。主持朴明秀亦直接問金賢淑：「一個月賺多少錢？」金賢淑坦言：「最近沒有（收入），最近因為我是非正式員工，所以都是用儲下來的錢生活。」金賢淑透露幸好積蓄不少，能買兒子想吃、想要的東西。

去年積極減肥的金賢淑表示：「對我來說，減肥是一生的課題，幾乎所有女人都一樣。」金賢淑指自己仍有在減肥，但別人卻不認為她有好好減肥，她就解釋：「因為有兒子，所以應該為他加油。一個人也能做七道菜吃，一定要有湯和鍋。」

離婚後更幸福

回復單身的金賢淑表示：「說實話，並不是一直都很幸福，不過最近心情很好。不是開玩笑，而是最近最幸福，內心感到舒服。以前是為別人而活，但是最近有很多可以深刻回顧自己內心的機會，真的很幸福。」金賢淑表示：「離婚後收到了很多短訊，很多單親媽媽都有同感，互相給予鼓勵的同時分享了很多真實的故事，因此彼此產生了共鳴。原來我的離婚給了很多單親媽媽的力量，令我感到很欣慰。我就想大家一起加油，幸福地生活吧。」

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