韓國73歲女星尹汝貞憑《農情家園》（Minari）大熱贏得今屆奧斯卡最佳女配角，她接連受訪大談得獎感受。

興奮追星見老闆

尹汝貞在台上見到畢彼特時表現興奮，觀眾笑言她追星成功，但其實畢彼特是《農情家園》片商「Plan B」的老闆，尹汝貞在後台受訪時表示：「他（畢彼特）沒有讀錯我的名字，估計練習了不少次。」被問到想跟畢彼特合作拍攝甚麼類型的電影時，尹汝貞則笑言：「我英語又不好，年齡差距又大，都不敢想像。」

有感於近年亞洲電影在海外影展抬頭，荷李活電影亦變得多樣化，尹汝貞表示：「彩虹都有7種顏色，要有不同的色彩才會更加漂亮，不應區分男女、黑人、白人、黃種人等，我們要有一顆溫暖、待人平等的心，互相理解才能變得更好。」

稱英文差感丟臉

尹汝貞及《農情家園》拍檔韓藝璃隨後現身當地特派韓媒的記者會，她坦言沒有想過會得獎，亦不會期待獲獎，反而真心希望對手格蘭高絲（Glenn Close）贏得獎項，對於獲獎一事仍然感到暈頭轉向，並笑言：「在台上英文說得亂七八糟的，明明可以說得更好的，有點丟臉。」韓藝璃則指能夠親身出席盛會已經感到幸福，並感謝《農情家園》的台前幕後。

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