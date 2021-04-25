女兒是父親的前世情人——這句話套用在關心妍身上，只有諷刺！在單親家庭長大的關心妍，父親在她６、7歲時拋妻棄女，兩父女20多年沒見面，直至2014年才再見，怎知已是最後一面！

曾經渴望了7年才成功懷孕，關心妍於2016年生了女兒楊榮心（心心），做了媽咪的她專心湊女，在女兒的身上，見到老公對心心的愛，才令她體會到爸爸的偉大。「我好細個，爸爸就離開咗屋企，其實20幾、30年冇聯絡，再聯絡時佢已經有病，好快就走咗。呢件係我一生人最難擺低嘅事，亦冇得去挽救。」

當年父母離婚，關心妍和哥哥跟媽咪移民，雙方沒有再聯絡，「佢同媽咪離婚，當中可能好多原因，我哋只聽媽媽一面，爸爸嗰面未聽過，佢有冇第三、四者我唔知，因為冇聯絡，根本唔知佢去咗邊，對自己嚟講，有冇勇氣搵返佢？點樣相處返？呢樣我已經冇得諗。」人生如戲，20多年後關心妍再見爸爸，是因為收到醫院的電話，「我喺醫院見返佢，因為佢中風加心臟病，真係要搵親屬，成件事好似電視劇。」

原諒臨終父親

去到醫院，關心妍見到陌生的爸爸，感覺好矛盾，「其實好驚，咁耐冇見，見到佢好老，佢已經昏迷講唔到嘢，我即刻通知喺美國嘅哥哥返嚟，媽咪都冇見佢好多年，然後我哋同佢講原諒佢，同佢決志，其實都唔知佢聽唔聽到，我希望佢聽到，將來我哋可以天家再見，但一切都好遲，可以做嘅都好遲，嗰刻好似夢咁，我以為有一世時間可以再諗吓點行，但得返嘅回憶係咁少，見返佢嗰下，其實係後悔，後悔愛得太遲，冇得再返轉頭。」直至臨終前，關父都沒有清醒，不能再見子女一面，「佢一直昏迷狀態，醫生話佢可能變植物人，我都有心理準備，如果佢變植物人，我會照顧佢，但係我冇諗過，醫生講完隔咗兩日佢就走，其實見返只係前後4日時間。」

爸爸走了7年，隨着時間的過去，關心妍亦釋懷了，自從女兒出世後，她在丈夫的身上，看到他對女兒的愛，感受到爸爸的偉大；現在女兒已5歲，關家姐歸位重返樂壇，將自己對父親的恩怨情仇，憑歌寄意放在新歌三部曲上，分別是《腍》、《愛的告別式》和《原諒的力量》，「細個好渴望擁有嘅love，我覺得我嘅唔完全，喺老公對個女身上，我睇到原來係咁好，所以想唱父親呢個主題，明白自己長大過程，由於缺乏咗爸爸，好多嘢都扭曲咗，做完呢個新歌計劃之後，我走過呢段路，發覺我可以行得過，我可以擺低，我可以原諒，希望同大家分享，所以做咗自療三部曲。」

鞭策自己與時並進

而第一首派台歌《腍》，是 Wyman為她度身訂做，「可能呢幾年間相處，佢摸到我內心性格，大家唔會諗到呢個字喺我身上，大家可能覺得關心妍咪關家姐囉，好寸呀、好強悍，但我真實特質係咁腍，我收歌詞都震一震，每句都咁到肉。」5年沒出新歌，當年要為事業衝刺時，她卻去大肚生女，不擔心長江後浪推前浪，「反而好珍惜而家唱歌機會，做到幾多咪幾多，分享音樂。」

今年11月，就是關心妍入行20周年，她笑着慨嘆青春不再，「好恐怖，由20幾歲變42歲，好感恩20年之後依然可以唱歌，繼續做音樂，感謝支持嘅歌迷、我嘅團隊同屋企人，而家唱歌同以前年代唔同，自己都學習做live，我哋呢代人適應要花時間，冇得唔學，我會鞭策自己，一定要與時並進，要花好多心力接軌。」

關家姐沒有脫軌，一直很留意香港樂壇，還是《全民造星》的fans，「我睇晒全部節目，睇完自己團火更撻得着，我鍾意 ANSONBEAN好可愛，唱歌就鍾意CY，佢唱得好好，女仔揀Alina跳舞吸引。」她更分享樂壇生存法則，「你要有關家姐精神，唔可以太care，以前年代係明星，但而家年代唔同，無時無刻被人評論，EQ要高，唔可以咁容易上火，所以我覺得要有關家姐精神，否認不堪一擊，十幾年前已經死咗，話你難聽醜樣就信，咁會冇得做，鍾意音樂要有份精神，唔可以咁易氣餒同介意。」

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