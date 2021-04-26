由韓國73歲實力派女星尹汝貞憑《農情家園》（Minari）橫掃各大頒獎禮逾30個演技獎項， 繼日前獲得美國第36屆美國獨立精神獎（The 36th Independent Spirit Awards）的最佳女配角獎後，在今日舉行的奧斯卡上，尹汝貞以大熱姿態摘下最佳女配角獎，成為繼日片《櫻花戀》女星梅木三吉後，第二位奪得奧斯卡最佳女配角獎的亞洲演員，同時亦是首位韓國演員獲得演技獎，為韓國爭光。

尹汝貞得知獲獎後大感興奮，尹汝貞見到畢彼特更相當驚喜，難掩開心之情，她全程用英文發表得獎感言，表示：「我來自韓國，名字叫尹汝貞，歐洲人叫我尹汝或尹貞，但今晚你們全部都會被原諒。我生活在地球的另一邊，過往都是透過看電視來觀賞奧斯卡。今日親自站在這兒，真是令人難以置信。感謝所有給我投票的人，還有感謝《農情家園》的家人，我們邊拍電影邊成為家人。最重要的是，如果沒有鄭李爍導演，就無法站在這兒，導演是我們的船長，也是我的導演，太感謝了。」

尹汝貞表示：「要感謝的人太多了。事實上，很難相信，我好像運氣更好，所以站在這兒。而且美國觀眾對韓國演員給予了熱情的對待，所以才會這樣站在這位置上。」尹汝貞又指一起入圍的演員都是贏家。尹汝貞又感謝兩名兒子，笑言：「因為孩子的嘮叨，媽媽努力工作才獲得了這個獎。也感謝金綺泳導演，他是我第一部電影的導演，如果他還活着的話，可能會對我的獲獎感到高興。非常感謝。」

撼贏荷李活女星

尹汝貞今次撼贏《波叔出城2》（Borat Subsequent Moviefilm）的Maria Bakalova、《曼克》（Mank）的雅曼達施菲（Amanda Seyfried） 、《爸爸可否不要老》（The Father）的奧莉花高雯（Olivia Colman）以及《絕望者之歌》（Hillbilly Elegy）的格蘭高絲（Glenn Close）等人獲獎，韓國方面亦大肆報道。電影同時入圍奧斯卡的最佳導演、最佳男主角、最佳女配角、最佳原創劇本及最佳配樂，合共六項提名。

真人真事改編

《農情家園》講述韓裔美國人的家庭故事，改編自80年代懷着美國夢而移居美國的韓裔美國人鄭李爍導演的真實故事，並由尹汝貞孖《陰屍路》（The Walking Dead）男星Steven Yeun、韓藝璃、Alan Kim等人主演，尹汝貞在劇中飾演為了幫助女兒，而從韓國來到美國的奶奶順子一角。

金球獎陷歧視風波

《農情家園》於今年2月底舉行的第78屆金球獎上因電影台詞的50%以上不是英語，遭歸類為外語電影，同時令電影未能獲最佳電影提名，因而令大會陷入歧視風波。

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