第93屆奧斯卡金像獎頒獎典禮今早在洛杉磯舉行,紅地毯一片星光璀璨。

73歲韓國女星尹汝貞以《農情家園》入圍最佳女配角,之前已橫掃英國電影學院獎(BAFTA)、美國演員工會獎、獨立精神獎等多個獎項,但全都在鏡頭前live stream或錄影領獎,未能親身到場。她今日首次踏足奧斯卡紅地毯,尹汝貞以一件黑色短袖連身小傘裙現身奧斯卡紅地毯,裙上更有兩個別致小口袋,簡潔優雅,搭配Chopard 珠寶、Roger Vivier 晚裝袋及Bottega Veneta高跟鞋,完全展現銀髮美學。

她成功締造韓國歷史,成為韓星中第一位奧斯卡女星,尹汝貞之前的得獎look由新加坡藉、居港的星級造型師Alvin Goh負責,今日繼續由他出任形象總監。Alvin Goh透露品牌來自冷門的埃及品牌Marmar Halim,全因尹汝貞要求簡單、舒服,「因為婆婆話着咗呢條裙佢好舒服,佢着得舒服係好緊要嘅,婆婆不斷同我強調:我唔需要stand out from the crowd (在人群中脫穎而出)」。(專訪詳見另文)

