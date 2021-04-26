ERROR下周一（3日）有新團綜《ERROR自肥企画》晚上11點播出，最近舊團綜受惠193爆紅而重拾收視，今日他們趁機開直播宣傳《自肥企画》，由於直播在晚上8時半開始，結果直播變成ERROR食飯時間，邊食邊講。

Dee、肥仔、193以「ERROR流忍者」造型出鏡，惟獨保錡沒有換衫並坐後一行，而且與宣傳片一樣，要舉「反省中」牌遮樣。直播中不斷有觀眾留言「free Poki」，初時保錡不敢出聲，肥仔見狀可憐，主動提議幫保錡夾餸，遭Dee取笑似監躉，肥仔再施好心提供甜品。

ERROR透露今次團綜一如自肥名義，會玩遊戲爭獎品，不過每周都有大懲罰。193說今次比較輕鬆：「如果《ERROR遊》有10分黐線，今次應該得3，4分。」Dee不同意：「今次起碼有7分！第一日開工不停望上面，驚佢哋丟嘢落嚟，大整蠱真係好癲，而家仲有陰影，等出街再講啦。」193說無論遊戲獎品，還是新一套「ERROR流忍者」造型，都用上節目製作經費自肥。肥仔說想拍劇做ERROR流忍者，叫觀眾去ViuTV總經理魯庭暉IG留言開劇。

新團綜下周起播，但原來節目現時仍未拍完，今日都有開工。ERROR又透露，原來早已計劃去年12月開ERROR talk show，不過疫情問題要褪至今年6月，但現時製作非常趕，未必能夠舉行，193叫fans期待。他們說最近太多新fans，只留意有舊團綜電視節目，並不知道ERROR成立初時開過talk show，肥仔叫觀眾可以上網重溫「西九遊記」。

過萬人睇ERROR直播

由於隊友不停將話題交給保錡，保錡才逐漸打破沉默，最初他只要求有牙籤撩牙，之後又搭嗲搞gag。直播高峯時有逾萬人收睇，保錡又叫睇直播的觀眾follow各人IG，193取笑公司買view，肥仔就叫觀眾追隨ERROR官方IG。

直播1小時內話題天南地北，出現不少「陷阱位」，例如睇直播人數多，Dee說以ViuTV super計法，會有80幾點收視；193建議拍ERROR流忍者只請女嘉賓，Dee取笑保錡唔拍得；肥仔篤爆以前193會自稱是「ERROR入面嘅姜濤」，現時人氣勁已經變成「MIRROR嘅姜濤」，不過193縮沙：「我瀨過嘢，我唔敢再呼籲人，叫返我3仔。」；保錡建議Dee去長者節目《樂齡日記》呃show錢，Dee反建議：「唔係我話要呃show錢，我哋期待喺《樂齡日記》見到保錡演出！」193就自薦：「最應該去係我，話我唔respect，話耆英呢個字係差嘛。」肥仔叫他去解釋耆英意思，193則說：「唏，唔使解釋，有文化嘅人就識，冇文化嘅人點解釋都唔識啦。」

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