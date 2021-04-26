83歲的余慕蓮（魚毛）去年11月因肺纖維化入院，當時情況危殆需入ICU，並要插喉及用呼吸機幫助呼吸，更一度要打強心針。其好友鄧達智在翌月透露魚毛已拔喉管，可自由呼吸及進食，而且轉到普通病房。留院幾個月，魚毛情況已經好轉，而且有接受物理治療，上周獲醫生批准今日出院回家。

今日下午約2時18分，魚毛終於出院，她由三位醫護人員照顧下乘搭復康小巴，由於疫情關係，魚毛戴上口罩、黑超、帽，以及用大毛巾包住自己，防疫意識十足。當她甫見傳媒，很開心地不停揮手，說話時頗有中氣，她說：「我而家返屋企，好開心呀！」問到現時的狀況，魚毛表示：「醫生叫我唔好接觸咁多人，因為驚住交叉感染，好多細菌，又變種菌。」她多謝大家的關心。

魚毛上復康小巴後，醫護人員扶她到座位上，當她坐下來，發現她的腿瘦了很多，相信是因她這段期間，只能進食流質食物有關。魚毛續說：「因為醫生唔畀我接觸咁多人。」記者指她說話有中氣，魚毛說：「好返，醫生畀我出院。」問她現時能否吃固體食物？魚毛表示要將食物弄碎才可進食。問她最想吃甚麼？魚毛只說：「冇諗呀，最緊要返屋企。」提及回到家是否由傭人照顧？魚毛未回答，醫護人員已示意要開車離開醫院。

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