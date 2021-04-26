第93屆奧斯卡頒獎禮今日舉行，盛會上頒發首個獎是最佳原創劇本，由《超犀女王》（Promising Young Woman）的艾美露芬諾（Emerald Fennell）大熱奪得，她上台表示：「我想不到會發生！我的天，（這個獎）真重，又凍。作為英國人，要忍住不哭很困難。」她表示自己10歲時就開始寫故事，想不到有這一天發生。她特別感謝女主角、劇組、監製與自己的家人

導演兼編劇艾美露芬諾演而優則導，《超犀女王》（Promising Young Woman）是艾美露首部執導長片，電影已在荷李活評論頒獎禮（Hollywood Critics Association Film Awards）、美國影評人之選大獎（Critics’ Choice Awards）、美國編劇工會獎（Writers Guild of America Awards）、英國電影及電視藝術學院大獎（BAFTA）等盛會上奪得最佳原創劇本及多個獎項。艾美露芬諾入行以來主要作幕前演出，最為人熟悉就是在Netflix王牌劇《王冠》（The Crown）第四季中扮演「卡米拉」一角，她與主角「戴安娜」愛瑪歌連（Emma Corrin）和「查理斯」佐斯奧康納（Josh O’Connor）發展出三角關係，雖然戲份不多，但演出卻令人深刻。

至於最佳改編劇本，就由《爸爸可否不要老》（The Father）的導演兼編劇 Florian Zeller奪得。他特別感謝男主角安東尼鶴健士（Anthony Hopkins），表示自己是為對方而寫這個劇本，而首部執導長片就得到安東尼鶴健士主演，實在難以置信，也形容對方是世上最偉大的演員。

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