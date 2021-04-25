現年35歲的東方昇，原名王嘉偉，藝名惡搞自無綫新聞主播方東昇。他大學畢業後曾在商台任職，2015年過檔毛記電視，並開始在幕前出現，近年主持過《六點半左右新聞報道》及《國家級任務》等節目，頭上常包着染血紗布成為標誌造型。東方昇個人fb專頁有20萬追蹤者，人氣甚高，2017年更開過個人棟篤笑，而且歷年來做過不少為人傳誦的出位事件。

2015年7月 食齊昕檸檬

時任特首梁振英的女兒梁齊昕出現書展，途經白卷出版社攤位，碰巧東方昇在場，他把握機會遞咪要求訪問，但遭保安阻止，東方昇更大叫：「齊昕，你好靚呀！我係你粉絲！可唔可以同我合照同簽名呀？」齊昕笑笑口沒回應，之後同場的黃之鋒索取簽名亦不果。

2015年11月 慰問鍾樹根

民建聯成員鍾樹根在2015年11月區議會選舉落敗，東方昇隨後拿着鮮花及蛋撻，前往鍾樹根當時位於柴灣漁灣邨的辦事處慰問，不過食閉門羹，更一度驚動警方。當日下午已有傳媒報道一名西裝男前往鍾樹根辦事處慰問，及後毛記電視節目播出後，始知是東方昇。

2016年1月 諷一帶一路

東方昇半裸戴上胸圍，揶揄時任特首梁振英施政報告的重點「一帶一路」，惡搞為「一戴一露」，引起左報抨擊，《文匯報》不點名形容東方昇的相片：「男主持赤裸上身，戴着女人的胸圍，但又扯下一邊露點，內容低俗」，同時批評《100毛》是教壞青少年的「大毒物」。

2016年9月 惡搞周浩鼎

2016年9月立法會選舉前，毛記電視在fb專頁上載影片，東方昇等主持佩戴「我愛周浩鼎」布條，並聲稱參選「超級區議會」的民建聯周浩鼎「選情唔急」。當晚周浩鼎競選團隊到廉政公署投訴毛記電視散播錯誤訊息，嚴重破壞選舉公平，涉嫌觸犯《選舉條例》。

2019年3月 扮女釣狗公

東方昇主持《國家級任務》其中一集「底褲．裸聊．釣狗公」，他化身成15歲的純情學生妹，於Ig販賣二手校服及內衣褲，結果引來一名鹹濕網友上釣，他更男扮女裝與該網民視像通話，即場除底褲。事後網民更把片中中伏網民起底，令該網民要急急改名。