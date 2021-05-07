近年不少韓星都大方認整容，當中女諧星李世英早前更公開割雙眼皮後的靚相，引來網民熱議。不過其實韓國演藝圈中亦有不少單眼皮美女，她們各具特色，各自擁有捧場客。

安昭熙

韓國女團Wonder Girls（WG）的28歲前成員安昭熙，出道時就以單眼皮配baby fat的可愛樣貌而獲fans喜愛，不少大叔fans都表示喜歡昭熙「無加工」的清純外貌。而昭熙無表情的時候，會展現冷酷高傲的形象，笑的時候就露出孩子般明朗的笑容，反轉的形象極具魅力。而昭熙近年由歌手轉型當演員，外貌也沒有太大變化，反而增添了成熟的形象。而昭熙過往曾於節目中表示：「因為沒有雙眼皮，所以更費心思和用力在打扮上，把重點放在嘴唇上，看起來就更精神。」

金高恩

現年29歲的金高恩憑2016年播出的人氣劇《鬼怪》上位，她憑劇中開朗的形象及成熟的演技而獲劇迷喜愛，一度掀起「單眼皮熱潮」。不過金高恩在學生時期亦曾苦惱過是否進行雙眼皮手術。金高恩曾於節中表示：「中學的時候想做雙眼皮手術，不過父母沒有答應而放棄做手術。」金高恩隨後表示：「現在沒有想做雙眼皮手術的想法了，我很滿意自己的單眼皮。」

朴寶英

現年31歲的朴寶英是單眼皮美女的代表，雖然擁有單眼皮，不過因為雙眼十分精靈，即使不是雙眼皮亦給人大眼可愛的感覺，加上童顏及baby fat的外貌，是不少男fans心目中的理想型。而朴寶英近日就忙於孖徐仁國拍攝tvN新劇《某一天滅亡來到我家門前》，於日前公開的新預告中，她就晒精靈大眼，獲fans大讚可愛。《某一天滅亡來到我家門前》講述令萬物消失的源頭—滅亡（徐仁國飾），和為了不消失而賭上性命簽約的人類—卓東景（朴寶英飾）之間，發生100日限定的奇幻愛情故事。預告中朴寶英怒喊：「世上的一切都結束、滅亡吧！」開門後卻出現一個陌生的男子，她問：「請問你是誰？」徐仁國回：「滅亡。」新劇於下周一開播。

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