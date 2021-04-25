毛記電視另一出位主播龍志權，曾參加過ViuTV《全民造星》並奪得第六名，但因是毛記藝人，故沒有簽約ViuTV。龍志權日前在Ig宣佈離開毛記，並會用回自己真名「王雍泰」（Nicky）。最近毛記電視不時有人事變動，早前有傳盤菜瑩子離巢，原來只是由企劃助理轉為全職藝人，如今龍志權宣佈離開，瞬間成為討論區的熱話。

取代保錡

網民指自「毛記葵涌」上市後，製作質素「越做越廢」，認為龍志權留低也沒有甚麼作為，還有網民爆料指他已加盟ViuTV做藝人，又有人提議他取代ERROR成員保錡位置。龍志權昨日回覆《蘋果》表示：「我係早幾日離開，我有冇簽ViuTV？我見呢幾日出面講到真嘅一樣，但其實係冇件咁嘅事。」至於離職原因，他說：「我已經做咗五年，今次離開純粹係因為完約。」對於毛記近年聲勢不及上市前，他說：「我又覺得唔會，上市後，我係多咗機會，舞台演出，各方面嘅演出。」而「腦細」林日曦則說：「冇乜特別，唔知（佢）去向，但嚟緊6月佢仲會同我一齊做舞台劇。」

其實本月中已有網民在討論區以「其實龍志權同埋細貓會唔會後悔冇入到MIRROR？」為題開post，當時有人明言希望龍志權與《全民造星》另一位十強「細貓」應智越可以加入ViuTV發展，不過也有人指細貓近日上無綫節目唱歌，所以「不了」。