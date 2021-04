第93屆奧斯卡金像獎(93rd Academy Awards)今早舉行登場,更是疫情下首次重返正軌的紅地毯,女星嘉賓們終於可以行上red carpet感受奧斯卡氣氛,星光熠熠的Oscar glamour 重現,令人興奮又鼓舞!

現場高規格防疫,沒有觀眾,爭最佳女主角的英國女星 Carrey Mulligan 和 Andra Day 安德拉戴在red carpet 已變身小金人。以《超犀女王》(Promising Young Woman)首度提名最佳女主角Carey Mulligan,她身穿Valentino巨型金色禮服,一片華麗金光,搶盡風頭。英國女星Andra Day 以《The United States vs Billie Holiday》提名最佳女主角,她同樣以金色禮服作戰衣,時尚性感cut out 及高衩露腿,大方展露好身材。《心碎的女人》(Pieces of a Woman)爭獎的雲妮莎卻比(Vanessa Kirby)則以優雅帶點復古風的Gucci粉紅色長裙現身,腰位加入時尚的cutout及暗紅唇色,美得更有層次。

