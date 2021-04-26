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add名人時尚｜奧斯卡：爭影后Carrey Mulligan Andra Day 化身華麗小金人

9小時前

第93屆奧斯卡金像獎（93rd Academy Awards）今早舉行登場，更是疫情下首次重返正軌的紅地毯，女星嘉賓們終於可以行上red carpet感受奧斯卡氣氛，星光熠熠的Oscar glamour 重現，令人興奮又鼓舞！

現場高規格防疫，沒有觀眾，爭最佳女主角的英國女星 Carrey Mulligan 和 Andra Day 安德拉戴在red carpet 已變身小金人。以《超犀女王》（Promising Young Woman）首度提名最佳女主角Carey Mulligan，她身穿Valentino巨型金色禮服，一片華麗金光，搶盡風頭。英國女星Andra Day 以《The United States vs Billie Holiday》提名最佳女主角，她同樣以金色禮服作戰衣，時尚性感cut out 及高衩露腿，大方展露好身材。《心碎的女人》（Pieces of a Woman）爭獎的雲妮莎卻比（Vanessa Kirby）則以優雅帶點復古風的Gucci粉紅色長裙現身，腰位加入時尚的cutout及暗紅唇色，美得更有層次。

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