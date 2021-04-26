韓國73歲實力派女星尹汝貞憑《農情家園》（Minari）於今日舉行的奧斯卡頒獎禮上，以大熱姿態摘下最佳女配角獎，成為首位韓國演員獲得演技獎，揚威國際。尹汝貞為韓國締造歷史，韓媒亦鋪天蓋地報道，就連文在寅總統都有祝賀她。不過與尹汝貞一同現身奧斯卡頒獎禮、《農情家園》拍檔韓藝璃卻受到韓媒批評，指她今日亮相紅地毯的禮服太具「中國風」，加上因為近日中韓網民就兩地文化差異在網上發生罵戰，故此即時惹來網民熱烈討論，令韓藝璃慘遭炮轟。

獲外媒稱讚

韓藝璃今日現身的一條紅色裙子原來是名牌LV 2018年的秋冬款，即使已有近三年歷史，但仍索價700萬韓圜（約4.9萬港元），雖然韓藝璃的一身打扮就被外媒稱讚，更封她為「紅色禮服女神」，可惜韓國網民就似乎不滿她的打扮「中國化」，紛紛留言：「感覺到了中國風」、「讓人聯想起中國的傳統旗袍」、「感到遺憾」等留言。而據知當日品牌推出的裙子的設計意念是聯想起未來宇宙飛船的制服而設計。

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