我明顯帶了錯誤預設入場看《超犀女王》（Promising Young Woman）。當初看trailer，以為是那類「Rape and Revenge Film」——好彩，不是。

撰文：月巴氏

一直討厭「Rape and Revenge Film」。顧名思義，這一類戲的故事主線，離不開描述一個遭受性暴力的女性，怎樣向臭男人報復；這復仇過程，通常會帶來一種似乎正義得以彰顯的痛快，但要得到這種痛快，前設必然是那名女主角經歷過一場（甚或多場）摧毀身心的慘劇，我們作為觀眾，其實在旁觀這場慘劇。講到尾，剝削。

艾美露芬諾（Emerald Fennell）沒有拍出那場影響Cassie一生的強姦。嘉莉慕萊根（Carey Mulligan）飾演的Cassie，其實不是受害者，真正受害者是她好友Nina，一個由始至終都沒有在戲裏出現的人，她的名字，只能存在於Cassie的口述和記憶，而世人都似乎忘記了她——說「似乎」，是因為很多人其實記得，只是不想去記，盡力避談。Nina，醫學院學生，在一場Party飲到爛醉，被「執屍」。

為被「執屍」好友討公道

事後，Cassie要為好友討回公道，但系方懶理，那個負責「執屍」的人，是前程似錦高材生，加上有專業律師協助，一場發生在Nina身體和心靈上的慘劇，被看待成一齣偶然犯禁出錯的青春劇，不了了之；最後，Nina走了，Cassie退學了。這件事，最後沒有任何人需要承擔法律責任，唯一被認為有責任的人，是Nina這名受害人，因為她竟然容許自己飲酒，而且縱容自己不節制地狂飲。Blame the victim，簡直是人類一項免責的偉大發明。

其實我不想寫「Rape」、「性侵」、「強姦」這些字眼，但在上面幾段，還是出現了，反觀《超犀女王》，「Rape」和「Sexual Assault」由始至終都沒有被寫進對白，那宗慘劇只是含蓄地，隱隱然存在，唯獨Cassie一個，被這件似乎沒有人再記得的事影響一生：她沒有朋友，朝早，在一間咖啡店打沒有前途的工，入夜，就在夜店扮醉，等待好心男人上前「執屍」，到關鍵時刻就讓對方知道自己根本一直清醒。不能再快樂的Cassie，重遇已成為兒科醫生的同學Ryan，她試圖讓自己做回一個正常女人，正常地享受男人的愛，直至在Ryan口中得知當年那個終結Nina一生的賤人原來準備結婚，她決定報仇。

遺憾現實作惡者無罪

要注意，這不是一齣純粹呼應「#MeToo」事件而一味叫你仇視男人的出氣片，艾美露芬諾真正要說的是，「執屍」的男人固然可恨，世上一班闊佬懶理的旁觀者以及blame the victim的女性，同樣有罪。如果你已入場看了，對於ending，很難不覺得心悒，但又有少少痛快；返本歸初，艾美露芬諾原來打算交代到Cassie悲劇下場便讓故事完結，作惡的人，繼續得不到應有懲罰，繼續享受生活的快樂和職業身份所帶來的榮譽，好彩最後她修改了結局——只是現實裏，作惡的人沒有罪，沒有罰，仲活得好快樂。