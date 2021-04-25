關心妍生於香港，1990年移居加拿大溫哥華，於英屬哥倫比亞大學讀科學系。1999年於全球華人新秀歌唱大賽的加拿大區總決賽奪冠入行，簽約BMA唱片公司於2002年出道，憑歌曲《亂了情人》人氣急升，同年橫掃各大頒獎禮的新人獎。2004年踏上紅館開兩場個唱，但因公司將演唱會的花絮及日本受訓片段交給無綫的競爭對手有線電視播放，遭無綫封殺，之後又發生惡搞潮文風波，指她在名店購物時態度囂張兼投訴，令sales被炒，事後她否認，惟負面新聞令人氣大跌，加上公司轉捧周勵淇（周麗淇），其事業陷低潮。

2008年關心妍憑《龐貝21世紀》再掀熱潮，惟2009年1月於《勁歌頒獎禮》中，宣佈關菊英奪「傑出表現獎金獎」時，關心妍誤以為自己得獎上台擁抱菊姐及領獎，直至司儀崔建邦打圓場，她才尷尬發現誤會了。翌年她在紅館開三場個唱後，便與金融界才俊楊長智結婚，之後先後轉投何哲圖的星煥及薛嘉麟的星娛樂，2015年再經歷事業低潮後淡出樂壇。2016誕下女兒楊榮心，專心湊女，大前年簽皓星文化，翌年復出，赴內地巡迴演唱。關心妍多來年緋聞只有唐文龍，對於整容傳聞，她直認割過雙眼皮。