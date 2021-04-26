第93屆奧斯卡頒獎禮今日舉行，83歲的安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）憑科倫薩拉（Florian Zeller）執導的口碑電影《爸爸可否不要老》（The Father）勇奪金像影帝，他對上一次奪得小金人已是1992年以《沉默的羔羊》（The Silence of the Lambs）封帝，相隔29年再奪奧斯卡最佳男主角，更屬史上最高齡的奧斯卡影帝。

《爸爸可否不要老》靠安東尼鶴健士夥拍奧莉花高雯（Olivia Colman）兩位好戲之人孭飛演出，描述一名患上認知障礙症的老人家，拒絕接受幫助及面對女兒的痛苦經歷，安東尼鶴健士的演技贏盡讚賞，使他最終打敗《藍調天后》（Ma Rainey’s Black Bottom）的查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）、《曼克》（Mank）的加利奧文（Gary Oldman）、《農情家園》（Minari）的韓裔男星Steven Yeun及《金屬之聲》（Sound of Metal）的列斯艾文（Riz Ahmed）。

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