劉威煌將於周五假旺角麥花臣場館舉行一場音樂會，今晚他和音樂總監葉肇中在觀塘進行綵排演唱《灰狗》，他指今次的門票是親自印製。談到政府放寬了7成半的入座率，劉威煌說：「好好多，其實我喺半年前係預咗100%，咁就唔使蝕錢，因為開一場，要打平手已經唔容易，5成入座率根本要倒貼，不過樂手會有人工，但未必係市場價，而家有7成半，大家都好開心。」會否加開一場？他即說：「我唔搏喇！如果搏多一場，但得3成入座率會好冷清，氣氛會差好遠。」

為了演唱會，劉威煌由150磅減到128磅，但他表示沒打算騷肌。提到他的愛犬Jumbo早前突然離世，劉威煌神情一臉哀傷，坦言心情一定受影響，「本來Jumbo係我音樂會嘉賓，因為大家都好鍾意Jumbo，其實早一個月前，我帶佢做身體檢查、抽血，醫生話佢健康到爆，所以佢咁突然，我接受唔到。」問到Jumbo的死因，劉威煌指Jumbo沒有解剖，他指：「係傭人姐姐發現，當我抱起Jumbo嘅時候，佢已經冇心跳。」劉威煌指Jumbo陪伴他8年，所以在當晚會送歌紀念Jumbo，續說：「我會盡力做好個騷，音樂會之後先平伏心情，因為今次台前幕後有百幾人，我唔想咁自私影響大家，希望Jumbo會守護我。」

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