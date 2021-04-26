大陸女星范冰冰早前入稟法院，控告一名網民以微博帳號「拉丁性感天后」為名，在2013年10月至2020年8月期間，連續發佈大量針對范冰冰並具有侮辱、誹謗性質的文章，而且包含低俗、下流及惡意的不實言論，公然對范冰冰進行人身攻擊，為她造成惡劣負面影響，侵犯其名譽權。

范冰冰工作室今日在微博發佈判案結果，法院判涉案被告要在個人微博首頁置頂位置連續30日公開發佈道歉聲明，向原告人范冰冰道歉，並向原告人范冰冰賠償精神損害撫慰金及律師費共8萬元人民幣。

而吳奇隆老婆劉詩詩曾被一名網民在微博發帖攻擊，迫使劉詩詩告上大陸法庭。今日劉詩詩委托律師事務所發佈微博帖文，表示關於劉詩詩網絡侵權責任糾紛（名譽權）案件一審勝訴，獲賠償7萬元人民幣。據悉2013年6月到2020年10月期間，該名姓孫的網民在微博，發佈大量針對劉詩詩具有侮辱、誹謗性質的文章，被判構成對劉詩詩名譽權的侵犯，須在其微博帳號首頁置頂位置向劉詩詩發佈致歉聲明，而聲明需要保留30日，並支付精神損害撫慰金及合理維權支出損失合共7萬元人民幣。

劉詩詩於2015年嫁吳奇隆，獲更多關注同時受到更多網上批評。前年詩詩在台灣誕下囝囝「步步」，夫妻二人經常要穿梭中台兩岸，劉詩詩今年跟隨老公到台灣過年，被大陸玻璃心網民鬧爆，認為詩詩應該留在娘家陪伴父母過年，不過亦有fans撐她別太在意無理攻擊，網民指去年吳奇隆陪詩詩到北京過年，今年詩詩到台灣過年。

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