郭富城與許瑋甯、段奕宏等人參演何正道執導的電影《秘密訪客》，將於5月上映，當中郭富城飾演有錢人，外人看來幸福，有靚女許瑋甯做太太，二人育有一仔一女，但他的性格高冷、沉鬱，因家中來了不速訪客段奕宏，帶出一個不尋常家庭的懸疑故事。早前郭富城接受訪問，透露拍此片的同時也在拍攝《麥路人》，因為一直欣賞這位導演，喜歡對方創作的故事結構紮實才接拍。

由於該片在韓國一家大屋拍攝，所以那時郭富城要往返兩地，而《秘》和《麥》兩個人物角色差異大，他憑經驗遊走於兩角色性格之間：「呢個對我係一個挑戰，《麥》係做流浪者，《秘》我係大家族、好有錢，身份好大對比，但設計角色好紮實易揣摩，始終拍攝咁多年識點分開，故事人物構思易進入狀態。」

一直以來郭富城多數拍劇情片，先後演繹過鍥而不捨的偵探、變態殺手、爛賭父親、正直的警務處長、潦倒雙失的中佬，今次演繹性格陰沉的角色，與現實中的他很大差別。最能令他抽離角色，就是回家看到兩個寶貝女：「返到屋企可以抽離到，見小朋友就抽離到。盡量唔帶（情緒）回家，識調整心情。」

難忘拍《殺人犯》難抽離

眾多戲中，他認為當年拍《殺人犯》纏繞最久：「最難係《殺》片，做訪問講起件事又返去嗰個時候，宣傳時又再返去。曾發過一個夢，自己係一個殺人犯，好似殺咗人，埋咗屍喺邊，嗰陣好深體會，提起時又好易諗返起嗰樣嘢。不過我多興趣，宣傳完去賽車分散吓就忘記。」其實他有興趣拍喜劇，覺得現時沒有偶像包袱，更自覺有喜劇感，可嘗試拍這類題材：「要慢慢發掘吓，喺屋企好funny，喺個女面前要𠱁佢哋開心。」

在《秘》片中，很多場口都提到一家人坐在一起用膳，就算郭富城切開一條魚也隱藏故事，加上音效的配合，更引起觀眾疑惑。在拍攝現場演員順便大飽口福，郭富城回想也特別開心：「好多唔同場口都講一家人食飯，都係有內容有對白能牽引觀眾入嗰個情緒，所以美食不能缺少，導演搵咗一個好叻嘅廚師喺現場煮。真係好好食，我從未試過咁。廚師喺隔籬就整，熱辣辣上菜，NG咗都係咁食。有場戲食牛扒，用慢火煮24小時，到而家都仲記得，好特別。」

今年開演唱會

另外，郭富城5月會再拍攝新戲，他漏口風今年會開演唱會，製作團隊已在開會中，只透露並非跨年檔期。在這段疫情下，郭富城多留家陪伴女兒，興趣也由動變靜愛上寫書法。早前太太方媛在IG貼出他的作品，他說：「7年前開始睇畫，間中都有收藏，望住畫有喜悅、開朗心情，我開始上網睇畫家教人畫畫，跟住搵老師學。」自言每個人都可以有天份，只要肯努力，而他差不多每天有空都會練習。影相擺甫士時，都忍不住笑指可能練習書法有功，樣子也變得慈祥。

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