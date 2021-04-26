劉嘉玲為大陸網絡平台主持一個清談節目《對照記》今晚首播，首集嘉賓是賭王三房千金何超蓮。節目一開始嘉玲作出自我介紹，然後超蓮到來餐廳，兩人更用廣東話互相問好。開首圍繞拍照的話題，以前用菲林年代沒有修圖也沒有網絡，相反現在數碼年代，修圖變得易如反掌，而網絡平台讓藝人與影迷互相認識和溝通。

談及做名人的煩惱，嘉玲跟超蓮說︰「我跟你已沒辦法，要有心理準備，被這樣說那樣說，因為你已經不是普通人。」兩人還談起被狗仔隊拍的經歷，超蓮坦言很慘，因為狗仔隊從家門口等，她說︰「有時候我不太想我去的地方、見甚麼人，讓我媽知道，但我媽不用問看報紙便知，真是很慘。」

超蓮透露後來跟狗仔隊的記者做朋友，讓他們拍了相交差，嘉玲問她︰「要給錢嗎？」超蓮謂︰「不用，請他們飲料就可以。」嘉玲感到意外，更謂︰「我請很專業的司機，還是逃不過，他們像是特工。」超蓮便說︰「沒用的，他們是車手。」嘉玲笑指在超蓮身上學懂，要跟狗仔隊做朋友，更指以前她對傳媒寫甚麼會很在乎，但現在年紀大了也不在乎，她認為人生是不可能完美的。

談到「賭王千金」這個身份，超蓮坦言帶來很多方便及容易打關係，嘉玲問她小時候是否有玩不完的玩具？超蓮說︰「沒有，因為小時候爸爸是個慈父，家中一個白臉一個黑臉，我媽就是永遠的黑臉，但我爸這個白臉是拿不住我媽，所以黑臉永遠是贏的。」

超蓮指自小媽媽灌輸她，即使是賭王女兒也沒有特權。有時做事或讀書，人家都以為她是用錢買來的，所以她要比人更努力，決心去考會計師牌，因為這個牌是用錢也買不到。她指經常上綜藝節目，或在社交平台發帖文，都是想為自己發聲。嘉玲問她現階段怎樣形容自己，超蓮謂︰「很努力去突破，想證明自己的能力，而不是標籤是賭王千金，想讓大家知道我是一個努力、有目標的人。」她還反問嘉玲，嘉玲表示自己是個普通人，喜歡生活，希望以自己的人生經歷，走過的彎路，通過網絡跟大家分享，也可以以她作為借鏡。

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