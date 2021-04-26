韓國殿堂級女星尹汝貞在今屆奧斯卡頒獎禮上吐氣揚眉，憑《農情家園》以大熱姿態摘下最佳女配角獎，成為首位在奧斯卡獲得演技獎的韓國演員。從影55年的尹汝貞演出的作品超過100部，在韓國演藝圈份量舉足輕重，亦涉足影視及綜藝界，她曾為了愛情而放棄如日方中的事業，幸而她未有放棄演藝事業，最終憑《農情家園》為她的事業帶來高峯，因獲獎無數，更被外界封為韓版梅麗史翠普（Meryl Streep）。

拍《火女》成名

尹汝貞於1966年參加TBC電視台第3期公開招募藝人而入行，於1971年接拍《火女》，飾演一名鄉下到城市打工的女孩，其間卻與有婦之夫的僱主發展不倫戀，之後引發一連串的悲劇故事。由於尹汝貞的演出受到激讚，更令她獲得錫切斯影展、青龍電影獎的最佳女主角獎，以及獲得大鐘獎及釜日電影獎的新人獎。尹汝貞其後活躍於影視界，先後接拍多齣電影及劇集，成為最炙手可熱的女演員。

難忍趙英男出軌

而在尹汝貞事業全盛期之際，她因為戀上音樂才子趙英男而決定放棄事業，更隨愛郎移居美國，並於1974年2月結婚，婚後尹汝貞誕下兩名兒子，雖然她亦曾參與當地的演出，但直到1984年她再隨趙英男返回韓國生活，尹汝貞亦攜MBC劇集《Best Seller劇場－三角笠》復出，之後亦陸續參與多部劇集及電影拍攝。直到1987年尹汝貞因趙英男出軌而決定離婚，兩名兒子歸尹汝貞撫養，事後尹汝貞受訪時更大爆當年趙英男要求與第三者同住，令她難忍三人行而決定離婚。

被冠「失婚」稱號

由於韓國風氣保守，令到尹汝貞被冠以「失婚女」的稱號，她因形象下跌而帶同兩名兒子回美國生活。不過獨力苦養兩名兒子的尹汝貞生活大感吃力，經常出現入不敷支的情況，最終在合作無間的金秀賢編劇的鼓勵下，決定重返韓國演藝圈。曾經一度愛情至上的尹汝貞到此時才開始重視其事業，她回韓國後由配角做起，1991年拍攝金秀賢編寫的《愛情是甚麼》為她事業帶來高峯，當年44歲的尹汝貞演活為愛輟學結婚的角色，在韓國大受歡迎，MBC方面表示最高收視達76.9%，更掀起「愛情是甚麼症候群」的社會現象，可見劇集受到全國歡迎。

《尹食堂》吸fans

踏入21世紀，尹汝貞因為參與國際影展常客的兩大著名導演林常樹和洪尚秀的電影而打開國際知名度，林常樹於2003年執導的《偷情男女》獲入圍第60屆威尼斯影展正式競賽單元，尹汝貞在片中扮演發展婚外情的中年女性，之後尹汝貞又參與《愛情，說來可笑》、《下女》等電影，令她的電影事業迎來第二個春天。2013年，尹汝貞首次出演綜藝節目，與金牌導演羅暎錫結下淵源，先後出演對方製作的《花漾姐姐》、《尹食堂》及《尹Stay》，於節目中觀眾看到尹汝貞另一方面，當中她在節目內下廚，與其他出演者表現的融洽感情，令她成功吸納不少年輕人fans，她受訪時更鬼馬表示：「當了50年的演員，代表作竟是《尹食堂》，太丟臉了。」可見不少年輕人認識尹汝貞都因為《尹食堂》關係。

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