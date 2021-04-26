39歲的美籍華裔女導演趙婷，憑《浪跡天地》（Nomadland）一片，以大熱姿態榮獲第93屆奧斯卡最佳電影。趙婷連同女主角法蘭絲麥杜文（Frances McDormand），及戲中出現的真實流浪者一同上台。趙婷表示：「我們謝謝大會與競爭者、原著作者、攝影師，我們向這些真實的流浪者致敬。」之後女主角法蘭絲亦有發言：「請盡量去大銀幕去看這齣戲，到某一日可以的話，帶你親愛的人一同到戲院看今晚有份參與的電影。」最後更如戲中一樣扮狼叫。

其實趙婷剛才已獲最佳導演獎，擊敗其對手《曼克》的大衛芬奇、《農情家園》的鄭李爍、《超犀女王》的Emerald Fennell及《Another Round》的Thomas Vinterberg，成為首位華人女導演獲此殊榮，亦是繼李安後，第二位華人導演獲此獎。

趙婷於台上表示：「謝謝大會，及所有競爭者，這部電影的劇組。最近我想了很多，我小時候在中國長大，爸爸常常都會與我玩一個遊戲，一起背中國的詩文。其中一篇叫《三字經》，講到『人之初，性本善。』我仍然相信這句話，我永遠都找到人的美善，將這獎獻給堅持善良的人，你們啟發了我繼續努力。」

她憑《浪跡天地》個人先後已奪得第78屆金球獎最佳導演、第74屆英國電影學院獎的最佳導演，以及第26屆評論家選擇電影獎最佳導演獎，風頭一時無兩。一度被大陸官媒以「中國的驕傲」、「華人導演之光」來形容她，及後被翻2013年她接受外國雜誌訪問，提及中國是個「充滿謊言的地方」，而被大陸網民聲討，由國家之光變辱華導演。

趙婷2008年展開其電影生涯，她先後執導或監製過6部短片，到2015年才首次開拍長片《哥哥教我唱的歌》（Songs My Brothers Taught Me），以及2017年的《再生騎士》（The Rider），兩片都參與國際影展曾獲獎項，而《浪跡天地》則是她第三部長片。

生於北京的趙婷，自小性格開朗，喜歡看漫畫，少女時期較反叛，但喜歡看小說和電影的她，更愛看香港導演王家衛的作品。往後她投身電影事業，每次開戲前，都必看一次《春光乍洩》，可見《春》片對她來說有着關鍵性的影響。

至於趙婷的家庭背景，其父趙玉吉是現任北京博約投資管理有限公司董事長，繼母則是大陸女星宋丹丹，而她的生母曾經是解放軍劇團成員。之前有報道指其父身家達10億美元（約77億港元），不過遭趙婷否認，並指如果是真，就希望其父能代她支付助學貸款及房產抵押。

趙婷16歲時到英國留學，及後她去了美國修讀政治學，以及在紐約大學攻讀電影。其繼母宋丹丹，在她獲金球獎最佳導演時，就爆趙婷16歲出國留學時，是個不懂英文的女孩，指她的成功可作為大陸新一代的榜樣。

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