韓國73歲實力派女星尹汝貞憑《農情家園》（Minari）於昨日舉行的奧斯卡頒獎禮上，以大熱姿態摘下最佳女配角獎，成為首位韓國演員獲得演技獎，揚威國際。

LG首位女性CEO

尹汝貞為國爭光，在韓國當地亦引來全城熱話，當中韓媒亦大肆報道。而尹汝貞的胞妹尹汝順亦意外成為新聞人物，原來尹汝順來頭不少，她與家姐一樣擁有亮麗的事業。尹汝順比尹汝貞年輕8年，事業發展拍得住家姐，她屬於LG首位女性CEO，搵錢能力比家姐更勁。

着重女兒學業

尹汝貞和尹汝順小時候家境貧困，但即使生活困難，她們的母親亦十分着重女兒的學業，因而令到女兒得以實現夢想。尹汝順曾入讀梨花女子高中、延世大學，又留學美國愛荷華州立大學取得碩士和博士的學歷。尹汝順結婚後在美國生活並專注家庭，回到韓國才開始投入工作。尹汝順自1995年入職LG後就結下了不解之緣，並於2000年成為LG集團中首位女性高層。

去年推出書籍

同時尹汝順更曾出任韓國教育工學會理事、韓國政府教育科學技術部政策顧問委員會委員、韓國政府女性家族部女性人力開發政策委員會委員、LG集團藝術中心代表等職務，身兼百職。去年她更推出《優雅取勝的女人》一書，當時受訪時更揚言：「我會夢想成真。」而網民都紛紛留言：「姐妹們的想法好像都不一樣」、「真的是很帥的姐妹」、「母親好像很了不起」等留言，反應熱烈。

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