資深藝人余慕蓮（魚毛）去年尾因肺纖維化入院，留院5個多月後，今日終於出院，魚毛姐返家後接受車淑梅電話訪問，魚毛姐高興地說：「返到屋企好開心呀，沖涼洗頭剪腳甲手甲，因為成半年冇剪腳甲，好長，頭先印傭幫我由頭洗到尾，舒服晒，返屋企唔使成日瞓床。」

留醫近半年的魚毛姐，在ICU時要插喉，轉病房後亦只能食流質食物，暴瘦現筷子腳，魚毛姐感嘆：「半年喎，執返條命仔已經好感恩，我驚住唔出得嚟㗎，因為我做好大手術，喉嚨開咗窿，我諗住出嚟都要插喉用氧氣，點知而家抆晒啲喉，喉嚨個窿埋咗口。」問到為何不讓友人接出院，魚毛姐指是醫生要求，「醫生話而家疫症好犀利，仲有變種，佢話我啱啱好番身體弱，驚住我接觸外界啲人會感染，仲話唔好叫人嚟我屋企，盡量少出街，出街一定要戴口罩。」

雖然醫生叫魚毛姐盡量少出街，但她指一定要盡快去銀行，「我要去銀行攞錢，搵人用輪椅車我去銀行，我啲錢使晒，我要交印傭人工、伙食，仲要畀間屋嘅管理費。」而出院返家第一餐，魚毛姐想飲湯，「因為我而家唔可以食太補，今晚飲蕃茄薯仔牛肉或者魚湯。」

魚毛姐多謝大家關心，「而家坐梳化睇電視，唔使瞓床瞓到籮柚爛。我好感恩，我話信教嘅幫我祈禱，信佛嘅幫我作福，好多謝大家關心，家燕姐成日打電話問候我，仲有吳麗珠、大王（安德尊），成班都好好，而家印傭係米記（米雪）介紹，好純品，以前嗰個成日掛住去玩，我唔係唔畀佢玩，但嗰排疫症犀利，叫佢隔一個禮拜出街都唔肯，咪炒鬼咗佢囉。」

最後，魚毛姐多謝曾照顧她的醫護人員，「我寫咗感謝卡，除咗醫生，多謝姑娘，幫我沖涼換片阿姐。而家日頭就唔用片，夜晚都要用，因為我瞓咗成半年床，我驚發夢仲喺張床度，嗰時咪大劑，而家醫生叫印傭同我行多啲，隻腳冇力，我買咗輪椅、學行車、單車做運動。多謝關心我嘅朋友，我而家已經安全返咗屋企，你哋唔使擔心，多謝你哋咁多年都記得我，返到自己屋企好開心，我希望可以快啲站起來。」

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