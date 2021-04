第93屆奧斯卡金像獎頒獎典禮今早在洛杉磯舉行,亞裔女影人及女星今屆大放異彩,趙婷勇奪多個大獎,韓國資深女星尹汝貞更以73歲高齡締造韓國影圈歷史,成為奧斯卡第一位韓國女星,載譽而歸。

尹汝貞大熱得獎,蘋果日報專訪了尹汝貞奧斯卡造型的形像總監Alvin Goh(吳吉倫),他一直以「婆婆」稱呼尹汝貞,看到對方得獎一刻,身在香港的他忍不住爆喊。他為尹汝貞主理了多個得獎look,但事實上從未face to face見過對方。「其實我係未見過婆婆本人,響未見過婆婆真人而要做(styling),仲要係做咁大嘅國際頒獎典禮,所以都有啲壓力,我地事前都做咗好多功課,不停咁同佢做Zoom,成日清早六點鐘就做Zoom,不停咁同佢傾計,了解吓佢鐘意咩唔鐘意咩。」

尹汝貞賽前以近乎無敵姿勢成為大熱門,自然有眾多品牌向他叩門想贊助,「其實個過程一直收到好多電話,直情變咗customer service 啲熱線咁,太多大品牌offer 好多高訂衫啦,高級珠寶啦、鞋啦、袋啦,我起碼睇咗250件衫,甚至300件。相信好多人都會好驚訝,最後揀咗呢件埃及品牌嘅裙,佢唔係高訂,又唔係國際大牌子。因為響Zoom嘅過程,婆婆每次同我傾計,都同我講:『 I want to be myself.』。我永遠記得呢句,佢想做返自己,唔想stand out,想低調,所以唔需要啲好誇張嘅布料,或者好爆嘅顏色。」最終拍板揀了尹汝貞着得舒服的冷門品牌Marmar Halim的寶藍色裙,「因為佢話:『This is my style. This is YJ style! 』」

新加坡裔、居港生活的Alvin Goh之前合作過不少荷里活明星,如:Uma Thurman、Emma Watsons、Margot Robbie、Luke Evans等,亦是濱崎步御用造型師。他指尹汝貞可說是其中最特別的一位客人,「我同咁多明星,不論國際呀,韓國呀,全部都要爭NO. 1,要做最誇張、最靚、最爆嗰個,但婆婆同我講,佢唔駛,佢直情話唔鐘意。𠵱家呢個年代,好少明星會有呢樣諗法,尤其係婆婆呢種年紀,因為佢做咗呢行五十幾年,呢個諗法其實係非常前衛。」

Alvin大讚尹汝貞性格可愛又得意,有一份不自覺的喜感,令到身邊人很開心,自己亦榮幸能參予其中。「因為要遷就不同地區嘅單位, LA、 New York、香港,又有唔同時差,我哋經常凌晨三四點就傾,或者朝早七點就ZOOM,好辛苦。 記得有一次,佢見到我太倦,話『Enough, you need a rest. You look tired. OK! I decieded this dress . No more fitting , no more ! 』不斷話感激我,叫我去韓國時搵佢,佢煮嘢畀我食,呢啲就係真正嘅大明星!」

