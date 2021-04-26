第93屆奧斯卡金像獎頒獎典禮今早在洛杉磯舉行，亞裔女影人及女星今屆大放異彩，趙婷勇奪多個大獎，韓國資深女星尹汝貞更以73歲高齡締造韓國影圈歷史，成為奧斯卡第一位韓國女星，載譽而歸。

尹汝貞大熱得獎，蘋果日報專訪了尹汝貞奧斯卡造型的形像總監Alvin Goh(吳吉倫)，他一直以「婆婆」稱呼尹汝貞，看到對方得獎一刻，身在香港的他忍不住爆喊。他為尹汝貞主理了多個得獎look，但事實上從未face to face見過對方。「其實我係未見過婆婆本人，響未見過婆婆真人而要做(styling)，仲要係做咁大嘅國際頒獎典禮，所以都有啲壓力，我地事前都做咗好多功課，不停咁同佢做Zoom，成日清早六點鐘就做Zoom，不停咁同佢傾計，了解吓佢鐘意咩唔鐘意咩。」

尹汝貞賽前以近乎無敵姿勢成為大熱門，自然有眾多品牌向他叩門想贊助，「其實個過程一直收到好多電話，直情變咗customer service 啲熱線咁，太多大品牌offer 好多高訂衫啦，高級珠寶啦、鞋啦、袋啦，我起碼睇咗250件衫，甚至300件。相信好多人都會好驚訝，最後揀咗呢件埃及品牌嘅裙，佢唔係高訂，又唔係國際大牌子。因為響Zoom嘅過程，婆婆每次同我傾計，都同我講：『 I want to be myself.』。我永遠記得呢句，佢想做返自己，唔想stand out，想低調，所以唔需要啲好誇張嘅布料，或者好爆嘅顏色。」最終拍板揀了尹汝貞着得舒服的冷門品牌Marmar Halim的寶藍色裙，「因為佢話：『This is my style. This is YJ style! 』」

新加坡裔、居港生活的Alvin Goh之前合作過不少荷里活明星，如：Uma Thurman、Emma Watsons、Margot Robbie、Luke Evans等，亦是濱崎步御用造型師。他指尹汝貞可說是其中最特別的一位客人，「我同咁多明星，不論國際呀，韓國呀，全部都要爭NO. 1，要做最誇張、最靚、最爆嗰個，但婆婆同我講，佢唔駛，佢直情話唔鐘意。𠵱家呢個年代，好少明星會有呢樣諗法，尤其係婆婆呢種年紀，因為佢做咗呢行五十幾年，呢個諗法其實係非常前衛。」

Alvin大讚尹汝貞性格可愛又得意，有一份不自覺的喜感，令到身邊人很開心，自己亦榮幸能參予其中。「因為要遷就不同地區嘅單位， LA、 New York、香港，又有唔同時差，我哋經常凌晨三四點就傾，或者朝早七點就ZOOM，好辛苦。 記得有一次，佢見到我太倦，話『Enough, you need a rest. You look tired. OK! I decieded this dress . No more fitting , no more ! 』不斷話感激我，叫我去韓國時搵佢，佢煮嘢畀我食，呢啲就係真正嘅大明星！」

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