要將你間屋變成地標，變成景點並唔係一件簡單嘅事情，香港都有，例如李小龍故居「棲鶴小築」，可惜難逃拆卸厄運，虎豹別墅亦係其一，但你而家睇到嘅「十王殿」只係活化下嘅仿製品。而且這些所謂地標景點都是上個世紀的產物。

果燃推介嘅《10星級的家》帶你飛去地球嘅另一邊，地大物博嘅美國，睇睇美國人點樣將佢哋間屋變成景點。堅係瘋狂，堅係「離地」。

歡迎嚟到內華達州「海盜灣」，「Yo, ho, haul together, hoist the colors high……」望住呢間屋，就諗起《加勒比海盜：魔盜王終極之戰》入面呢首海盜歌。「海盜灣」其實唔係一個海灣，而係一間佔地3萬呎嘅住宅。

內華達州博爾德市「後院海盜樂園」

屋主後院有個窿，想喺度整一個供家人享樂嘅地方，最初諗過整蝙蝠洞，但係又覺得冇乜特別，於是就決定以海盜為主題整一個海盜洞。點知越整就越大工程，最後由海盜洞變咗「海盜灣」。

「海盜灣」入面分咗4個區，分別係「冒險者灣」、「托爾圖加灣」、「皇家港」同「小夏灣拿」。「冒險者灣」入面有兩條滑水梯，有隻海盜船，「托爾圖加灣」有個16呎深嘅跳水池，「皇家港」係休息區有酒吧，有廚房，有海灘式淺水池。設計師話，如果仲要喺「海盜灣」再添加啲乜嘅話，佢希望加條扶手電梯，因為間屋大，行上行落會攰咁話。

上星期介紹過7,200呎嘅《奪寶奇兵》主題「Man Cave」已經夠誇張，估唔到今集呢個德州肌肉車「Man Cave」仲誇張。

德州布魯克希爾市「肌肉車俱樂部」

屋主間屋本身9千幾呎，佢想趁未係太老之前做啲好天真、好傻嘅嘢，所以喺屋企隔籬起咗間五層半高，比屋企大幾倍嘅「Man Cave」出嚟，入面擺滿咗佢收集返嚟嘅霓虹招牌，同幾十部道奇（Dodge）及普利茅斯（Plymouth）呢兩個廠牌，喺1968到1972年間出廠嘅肌肉車（Muscle Car），乜嘢係肌肉車？咪就係《狂野時速》入面，雲迪素最鍾意揸嗰啲大車身、大引擎，一撻着就嘭嘭聲嗰啲囉。

屋主將呢個「Man Cave」命名為Hemi Hideout，開放畀人參觀同搞活動，仲成為咗德州嘅地標之一。

拉斯維加斯「韋恩·牛頓豪宅博物館」

位於拉斯維加斯嘅呢間豪宅，係歌手韋恩·牛頓（Wayne Newton）嘅舊居，除咗一間8,700呎嘅豪宅外，仲有其餘6間房屋同一個牧場，整個物業佔地52英畝，52英畝有幾大呢？大概21個標準足球場咁大。

物業曾經開放供公眾參觀，成為拉斯維加斯嘅旅遊景點，展品有韋恩·牛頓多年來為聯合服務組織（USO）進行巡迴演出時嘅紀念品、佢啲奇珍異獸，仲有佢十幾部稀有名車。

除咗大家都識嘅勞斯萊斯同賓利之外，嗰部1933年八氣缸火紅色車身嘅開篷Essex Terraplane就最搶眼。

但係講到最搶眼就莫過於佢部福克F-28噴氣式私人飛機。擺架飛機喺屋企已經誇張，為咗展出部飛機，佢哋特登將其中一間屋裝修到好似機場咁，就真係唔係一般人可以諗得到。

家庭影院我都有，50吋大電視、可以調光暗嘅天花燈、5.1環迴音響系統，雖然個低音喇叭因樓下投訴而長期關閉。但係鍾斯先生口中呢間「家庭影院」就相當超乎我嘅想像。

印第安納州卡梅爾市「戲院級家庭影院」

鍾斯先生間屋有2萬8千呎，佢本身營運一間製造影院電子設備嘅公司，因利乘便佢直情喺屋企整咗間戲院出嚟。務求正宗，戲院出面有小賣部，有爆谷，有酒吧，仲有個恐龍頭骨做裝飾，恐龍頭骨？唔通佢係凌凌漆？

拉斯維加斯「藍色派對之家」

受瘟疫影響，酒吧停業已經將近半年，最近有新消息，如果酒吧員工同顧客接種咗疫苗就可有限度重開，每枱限坐4人，顧客不飲食時要戴口罩。唉，咁不如喺屋企一邊飲，一邊睇《10星級的家》腦補一下算啦。

好，幻想一下，你而家身處拉斯維加斯維爾塔35樓，一行入去間屋，你就已經位於派對場地嘅心臟地帶。

牆身係意大利玻璃磚鋪成嘅馬賽克圖案，以充滿活力嘅藍色為主調，裝有價值超過10萬美元嘅燈光設備，落地玻璃窗望出去可以俯瞰拉斯維加斯大道黃金地段，重點係，呢度唔係酒吧，唔係party room，呢度係你屋企......

離開拉斯維加斯，而家你嚟到三藩市千禧塔嘅57樓嘅另一個家。

三藩市「簡約派摩登廚房」

一早起身你可以先望吓窗外被濃霧包圍嘅海灣大橋，然後去你嗰個既摩登簡約，又高科技嘅廚房，對住出面嘅無敵靚景，煮一頓美味嘅早餐。

然後去酒櫃揀支香檳，一邊食，一邊飲，一邊同身邊友人講：「有時又唔使下下都幾萬呎豪宅嘅，我哋呢啲3、4千呎嘅modern design apartment咪仲有品味。」……喂！醒喇，節目完喇。

《10星級的家》同你出走香港，睇吓美國人裝修有幾癲，第1－10集節目現已上架，即上果燃台收睇足本節目。

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