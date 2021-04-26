現年26歲的前港姐丁子田在社交網貼咀嘴相，興奮宣佈答應男友Paul求婚，並高舉左手晒閃爆求婚鑽戒，甜蜜滿瀉。

丁子田是2018年度港姐季軍，她用「永遠室友」和「知己」形容未婚夫：「請緊緊抓住，因為這將是一場瘋狂的旅程。」她期待婚姻是幸福和愛心的泉源，非常感謝未婚夫對她的愛錫和包容，同屆港姐冠軍陳曉華、馮盈盈、張寶欣、傅嘉莉、伍允龍、梁麗翹、蘇韻姿都留言祝福。

當年丁子田由張堅庭提名選港姐，她的姑媽是資深演員丁主惠，當選季軍後簽約大台，曾拍劇集《愛．回家之開心速遞》，扮演「Terry」李偉健的女友。在美國讀書的她，因為廣東話麻麻，去年離開大台。本身是有錢女的她，有指未婚夫Paul亦是有錢仔。丁子田當選後，留港發展的她曾透露「Long D」好難維繫，宣佈忍痛跟拍拖5年的男友Mark分手，惟其後被爆兩人分手前數月，曾一齊去希臘愛琴海Mykonos小島度假，不過，最後兩人都是分手收場。而丁子田逃離大台後，去年不時在社交網晒新歡Paul合照，昨日終於答應男友求婚，恭喜恭喜。

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