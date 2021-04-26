現年50歲的大台藝員林敬剛，做足20多年綠葉，近來他北上搵人仔，日前更出席大陸新片開鏡禮，禮上還有港人熟悉的萬梓良（萬子）同場。想不到林敬剛突然跪地向已經63歲的萬子跪地拜師，萬子收他為徒後，賜新名「林奔」，並豪畀一萬元人民幣（約1.1萬港元）大利是給林敬剛。

大陸新片《創業大贏家》日前開鏡，萬子、林敬剛及林子聰等出席，儀式進行期間，林敬剛突然跪向坐在椅子上的萬子，態度恭敬，之後萬子為對方賜名「林奔」，意指：「奔向前，勇往直前。」其後到敬茶時，萬子問水是否熱，又笑言：「都未正式奉茶，就想謀害我，快啲加啲水啦！」而萬子飲茶前先拍了拍林敬剛的頭，他飲了半杯之後，將餘下的倒落林敬剛頭上，寓意以後坐埋一條船，有錢齊齊搵。最後，萬子豪言：「做咗咁耐茄喱啡，TVB唔捧你，我捧你！」並拿出一叠共一萬元人民幣的紙幣，算是給徒弟的見面禮。另有指萬子用利是敲林敬剛的頭，是想教對方發達後不可囂張。

星爺是「首徒」

萬子縱橫演藝圈40多年，曾與不少演員合作過，有指他與周星馳在1987年播出的大台劇《生命之旅》中合作，兩人感情極好，有「大哥」氣魄的萬子更提攜初出茅廬、尚未成為星爺的周星馳，外界指他們倆有「師徒情誼」。後來萬子與星爺在《他來自江湖》中再合演，感情加深。星爺發跡後仍十分念舊，在萬子1992年娶恬妞時，擔任首席伴郎。

在大台效力期間，萬子遇到另一位「徒弟」林家棟，有指萬子在拍攝劇集《萬里長情》時，林家棟因為經常向萬子獻殷勤，令對方有好感，故萬子亦有提攜對方。而經萬子親口證實師徒關係的有姜皓文（黑仔），黑仔在一次訪問中指，與萬子在一個宴會上相識後便成為好友，當時的黑仔正值事業低潮期，轉行做私房菜，當時萬子每次返港都特地去捧場，又介紹業內人士給他認識，又帶他去登台，有次兩人到新加坡登台時，萬子以「徒弟」來介紹黑仔；另外，萬子除了送禮物給黑仔，又不介意親自打電話給監製，推薦對方用黑仔，半夜打電話都在所不辭，十分有心。

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