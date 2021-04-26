第93屆奧斯卡今日舉行頒獎禮，華裔女導演趙婷作品《浪跡天地》（Nomadland）在盛會上有斬獲已是意料中事，63歲女主角法蘭絲麥杜文（Frances McDormand）憑《浪跡天地》第三度封金像影后，是她繼1996年電影《雪花高離奇命案》（Fargo）及2017年的《廣告牌殺人事件》（Three Billboards Outside Ebbing, Missouri）後再度揚威奧斯卡，法蘭絲在《浪跡天地》中演繹出流浪者心聲，發揮出不少內心戲。法蘭絲麥杜文上台表示：「我沒有東西可以講，我手中只有劍。而我的劍就是我的工作，我喜歡工作，謝謝給予我這個獎。」

今次影后競爭十分激烈，事關對手有《超犀女王》（Promising Young Woman）的嘉莉慕萊根（Carey Mulligan）、《藍調天后》（Ma Rainey’s Black Bottom）的維奧拉戴維絲（Viola Davis）、《心碎的女人》（Pieces of a Woman）的雲妮莎卻比（Vanessa Kirby）和《The United States vs Billie Holiday》的Andra Day，個個均被指皆有機會獲獎。

法蘭絲麥杜文暫時不是贏得最多次奧斯卡影后，已故女星嘉芙蓮協賓（Katharine Hepburn）就曾四度奪獎，成為史上獲獎最多的金像最佳女主角。

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