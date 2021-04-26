第93屆奧斯卡頒獎禮於香港時間今早8時舉行，大陸中宣部更要求媒體取消直播，低調報道奧斯卡。事關賽前備受關注的，挪威導演Anders Hammer拍攝的反送中紀錄片《Do Not Split 不割席》入圍最佳紀錄短片，曾國祥執導「敏感題材」電影《少年的你》角逐最佳國際電影獎，更有曾批評中國充斥謊言的導演趙婷執導《浪跡天地》入圍最佳導演，73歲尹汝貞憑電影《農情家園》隨時成為首位韓國演員奪最佳女配角，究竟各獎項花落誰家，今日揭盅！

11:18 安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）憑《爸爸可否不要老》（The Father）大熱封帝。

11:14 《浪跡天地》再度報喜：女主角法蘭絲麥杜文（Frances McDormand）封后。她致謝辭時說：「我沒有東西可以講，我手中只有劍。我的劍就是我的工作，我喜歡工作，謝謝給予我這個獎。」

11:08 現年89歲的資深女演員莉塔莫連諾（Rita Moreno）出場頒發最佳電影，趙婷再下一城，捧獎而歸，一班演員先在台下擁抱。然後趙婷說：「我們謝謝大會與競爭者、原著作者、攝影師，我們向這些真實的流浪者致敬。」之後女主角法蘭絲亦有發言：「請盡量去大銀幕去看這齣戲，到某一日可以的話，帶你親愛的人一同到戲院看今晚有份參與的電影。」最後更如戲中一樣扮狼叫。

10:55 在悼念環節中，大會播出多位在過去一年內逝世的台前幕後電影人，包括「黑豹」查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）及韓國導演金基德等。

10:42 最佳原創歌曲獎由《Judas and the Black Messiah》的《Fight For You》（H.E.R.、Dernst Emile II、Tiara Thomas）奪得。

10:35 大會開始頒發與音樂有關的獎項，最佳原創配樂由《靈魂奇遇記》的Trent Reznor、Atticus Ross及Jon Batiste獲獎。

10:19 夏里遜福（Harrison Ford》現身頒發最佳剪接獎項，由丹麥出身的Mikkel E.G. Nielsen憑《金屬之聲》奪獎。

10:09 《曼克》再下一城，Erik Messerschmidt捧走最佳攝影獎。

10:06 最佳美術指導獎項由《曼克》（Mank）的Donald Graham Burt及Jan Pascale捧走。

09:56 最佳女配角由賽前被一致睇好的尹汝貞憑《農情家園》（Minari）奪得，她一上台便感謝頒獎的畢彼特（Brad Pitt），她全程以英語致謝辭，她興奮地表示：「你知我來自韓國，你們都會讀錯我的名字，但今晚你們全部都會被原諒。謝謝導演，謝謝各位競爭者，我們都拍不同的電影，其實難以競爭。我有兩個仔，你們看，（這個獎）就是結果，因為我很努力。」

09:53 最佳視覺效果由《天能TENET》（Tenet）的Andrew Jackson、David Lee、Andrew Lockley和Scott Fisher奪得。

09:43 最佳紀錄片的得獎者為南非的《My Octopus Teacher》的Pippa Ehrlich、James Reed和Craig Foster。

09:36 備受注目的反送中紀錄片《Do Not Split 不割席》與最佳紀錄短片獎項擦肩而過，由美國導演Anthony Giacchino執導的《Colette》奪得。Anthony Giacchino在台上表示：「謝謝大會，今天是Colette的生日。」將這個故事向二戰時期的受害者致敬。他特別於台上提到：「香港的示威者不會被忘記。」向失落獎項的《不割席》與導演Anders Hammer致敬。

09:28 頒發最佳動畫，由大熱的《靈魂奇遇記》（Soul）捧獎。《靈魂奇遇記》導演Peter Docter表示：「這是一封給爵士樂的情書，感謝配音的占美霍士與天娜菲，也感謝迪士尼，當我們表示想製作一動畫關於人生的目的，他們就直接叫我們去馬，這絕對不常見。」他也特別感謝家人。

09:22 最佳動畫短片得主為《無論如何我愛你》（If Anything Happens I Love You），共同編劇與導演Will McCormack及Michael Govier上台時拿着「貓紙」致謝辭。

09:14 最佳短片獎項落在由Martin Desmond Roe執導、Travon Free創作的《Two Distant Strangers》手上。而Travon Free在台上乘機控訴警暴問題：「今日警察殺了3個人，明日警察殺了3個人，後日警察也殺了3個人，因為平均一年，警察殺了上千人，而當中大部份都是黑人。」

09:10 輪到頒發最佳音響，由《金屬之聲》（Sound of Metal）的Nicolas Becker、Jaime Baksht、Michelle Couttolenc、Carlos Cortes及Phillip Bladh奪得。

08:58 韓國名導演奉俊昊透過直播，在韓國公佈最佳導演獎，由趙婷憑《浪跡天地》勇奪最佳導演。趙婷致謝辭時感謝大會及所有提名者，她說：「這部電影的劇組。最近我想了很多，我小時候在中國長大，爸爸常常都會與我玩一個遊戲，一起背中國的詩文。其中一篇叫《三字經》，講到『人之初，性本善。』我仍然相信這句話，我永遠都找到人的美善，將這獎獻給堅持善良的人，你們啟發了我繼續努力。」鏡頭一直拍攝她走向後台的片段，趙婷面對鏡頭舉起獎座，難掩興奮心情。

08:47 繼續頒發幕後獎項，《藍調天后》再奪一獎，由Ann Roth捧走最佳服裝設計。

08:43 最佳化妝及髮型獎由《藍調天后》（Ma Rainey’s Black Bottom）的Sergio Lopez-Rivera、Mia Neal及Jamika Wilson奪得，他們在台上興奮地拖着手舉起慶祝。

08:36 Daniel Kaluuya致謝辭時笑言今晚要去媾女慶祝：「我星期二才會工作，因為今晚我會媾女，你要慶祝，要慶祝生命中的美好！」

08:33 最佳男配角由《Judas and the Black Messiah》的黑人演員丹尼爾卡魯亞（Daniel Kaluuya）奪得，他在台上多次向上帝致謝，其家人聽到喜訊後激動掩面落淚。

08:29 《醉美的一課》導演Thomas Vinterberg致謝辭時，憶起已逝的女兒，在台上更相當感觸，忍不住流淚，並指將電影獻給亡女。他又特別感謝太太及製作的拍檔與劇組：「這套戲講幾個飲醉的大男人，甚至教小朋友飲酒。我想拍一套歌頌生命的電影。」

08:24 曾國祥憑《少年的你》有份角逐的最佳國際電影，最終失獎，由丹麥電影《醉美的一課》（Another Round）捧獎。

08:14 之後頒發最佳改編劇本，由《爸爸可否不要老》（The Father）Christopher Hampton及Florian Zeller攞獎，趙婷的《浪跡天地》失獎。

08:09 頒發首個獎項，由最佳原創劇本的《超犀女王》（Promising Young Woman）的艾美露芬諾（Emerald Fennell）奪得。

08:00 主持人登場，各獎項的提名者分別坐在台下，大會亦安排眾人不用戴口罩出席，分2至4人為一桌，確保社交距離。之後主持人介紹首個獎項提名人。

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