第93屆奧斯卡頒獎禮於香港時間今早8時舉行,大陸中宣部更要求媒體取消直播,低調報道奧斯卡。事關賽前備受關注的,挪威導演Anders Hammer拍攝的反送中紀錄片《Do Not Split 不割席》入圍最佳紀錄短片,曾國祥執導「敏感題材」電影《少年的你》角逐最佳國際電影獎,更有曾批評中國充斥謊言的導演趙婷執導《浪跡天地》入圍最佳導演,73歲尹汝貞憑電影《農情家園》隨時成為首位韓國演員奪最佳女配角,究竟各獎項花落誰家,今日揭盅!

11:18 安東尼鶴健士(Anthony Hopkins)憑《爸爸可否不要老》(The Father)大熱封帝。

11:14 《浪跡天地》再度報喜:女主角法蘭絲麥杜文(Frances McDormand)封后。她致謝辭時說:「我沒有東西可以講,我手中只有劍。我的劍就是我的工作,我喜歡工作,謝謝給予我這個獎。」

11:08 現年89歲的資深女演員莉塔莫連諾(Rita Moreno)出場頒發最佳電影,趙婷再下一城,捧獎而歸,一班演員先在台下擁抱。然後趙婷說:「我們謝謝大會與競爭者、原著作者、攝影師,我們向這些真實的流浪者致敬。」之後女主角法蘭絲亦有發言:「請盡量去大銀幕去看這齣戲,到某一日可以的話,帶你親愛的人一同到戲院看今晚有份參與的電影。」最後更如戲中一樣扮狼叫。

10:55 在悼念環節中,大會播出多位在過去一年內逝世的台前幕後電影人,包括「黑豹」查特域克保斯曼(Chadwick Boseman)及韓國導演金基德等。

10:42 最佳原創歌曲獎由《Judas and the Black Messiah》的《Fight For You》(H.E.R.、Dernst Emile II、Tiara Thomas)奪得。

10:35 大會開始頒發與音樂有關的獎項,最佳原創配樂由《靈魂奇遇記》的Trent Reznor、Atticus Ross及Jon Batiste獲獎。

10:19 夏里遜福(Harrison Ford》現身頒發最佳剪接獎項,由丹麥出身的Mikkel E.G. Nielsen憑《金屬之聲》奪獎。

10:09 《曼克》再下一城,Erik Messerschmidt捧走最佳攝影獎。

10:06 最佳美術指導獎項由《曼克》(Mank)的Donald Graham Burt及Jan Pascale捧走。

09:56 最佳女配角由賽前被一致睇好的尹汝貞憑《農情家園》(Minari)奪得,她一上台便感謝頒獎的畢彼特(Brad Pitt),她全程以英語致謝辭,她興奮地表示:「你知我來自韓國,你們都會讀錯我的名字,但今晚你們全部都會被原諒。謝謝導演,謝謝各位競爭者,我們都拍不同的電影,其實難以競爭。我有兩個仔,你們看,(這個獎)就是結果,因為我很努力。」

09:53 最佳視覺效果由《天能TENET》(Tenet)的Andrew Jackson、David Lee、Andrew Lockley和Scott Fisher奪得。

09:43 最佳紀錄片的得獎者為南非的《My Octopus Teacher》的Pippa Ehrlich、James Reed和Craig Foster。

09:36 備受注目的反送中紀錄片《Do Not Split 不割席》與最佳紀錄短片獎項擦肩而過,由美國導演Anthony Giacchino執導的《Colette》奪得。Anthony Giacchino在台上表示:「謝謝大會,今天是Colette的生日。」將這個故事向二戰時期的受害者致敬。他特別於台上提到:「香港的示威者不會被忘記。」向失落獎項的《不割席》與導演Anders Hammer致敬。

09:28 頒發最佳動畫,由大熱的《靈魂奇遇記》(Soul)捧獎。《靈魂奇遇記》導演Peter Docter表示:「這是一封給爵士樂的情書,感謝配音的占美霍士與天娜菲,也感謝迪士尼,當我們表示想製作一動畫關於人生的目的,他們就直接叫我們去馬,這絕對不常見。」他也特別感謝家人。

09:22 最佳動畫短片得主為《無論如何我愛你》(If Anything Happens I Love You),共同編劇與導演Will McCormack及Michael Govier上台時拿着「貓紙」致謝辭。

09:14 最佳短片獎項落在由Martin Desmond Roe執導、Travon Free創作的《Two Distant Strangers》手上。而Travon Free在台上乘機控訴警暴問題:「今日警察殺了3個人,明日警察殺了3個人,後日警察也殺了3個人,因為平均一年,警察殺了上千人,而當中大部份都是黑人。」

09:10 輪到頒發最佳音響,由《金屬之聲》(Sound of Metal)的Nicolas Becker、Jaime Baksht、Michelle Couttolenc、Carlos Cortes及Phillip Bladh奪得。

08:58 韓國名導演奉俊昊透過直播,在韓國公佈最佳導演獎,由趙婷憑《浪跡天地》勇奪最佳導演。趙婷致謝辭時感謝大會及所有提名者,她說:「這部電影的劇組。最近我想了很多,我小時候在中國長大,爸爸常常都會與我玩一個遊戲,一起背中國的詩文。其中一篇叫《三字經》,講到『人之初,性本善。』我仍然相信這句話,我永遠都找到人的美善,將這獎獻給堅持善良的人,你們啟發了我繼續努力。」鏡頭一直拍攝她走向後台的片段,趙婷面對鏡頭舉起獎座,難掩興奮心情。

08:47 繼續頒發幕後獎項,《藍調天后》再奪一獎,由Ann Roth捧走最佳服裝設計。

08:43 最佳化妝及髮型獎由《藍調天后》(Ma Rainey’s Black Bottom)的Sergio Lopez-Rivera、Mia Neal及Jamika Wilson奪得,他們在台上興奮地拖着手舉起慶祝。

08:36 Daniel Kaluuya致謝辭時笑言今晚要去媾女慶祝:「我星期二才會工作,因為今晚我會媾女,你要慶祝,要慶祝生命中的美好!」

08:33 最佳男配角由《Judas and the Black Messiah》的黑人演員丹尼爾卡魯亞(Daniel Kaluuya)奪得,他在台上多次向上帝致謝,其家人聽到喜訊後激動掩面落淚。

08:29 《醉美的一課》導演Thomas Vinterberg致謝辭時,憶起已逝的女兒,在台上更相當感觸,忍不住流淚,並指將電影獻給亡女。他又特別感謝太太及製作的拍檔與劇組:「這套戲講幾個飲醉的大男人,甚至教小朋友飲酒。我想拍一套歌頌生命的電影。」

08:24 曾國祥憑《少年的你》有份角逐的最佳國際電影,最終失獎,由丹麥電影《醉美的一課》(Another Round)捧獎。

08:14 之後頒發最佳改編劇本,由《爸爸可否不要老》(The Father)Christopher Hampton及Florian Zeller攞獎,趙婷的《浪跡天地》失獎。

08:09 頒發首個獎項,由最佳原創劇本的《超犀女王》(Promising Young Woman)的艾美露芬諾(Emerald Fennell)奪得。

08:00 主持人登場,各獎項的提名者分別坐在台下,大會亦安排眾人不用戴口罩出席,分2至4人為一桌,確保社交距離。之後主持人介紹首個獎項提名人。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手!了解更多(立即下載體驗)

-----------------------------

蘋果初心不變!26周年「撐蘋果Tee」預售:

你的優惠訂購(海外訂購按此)