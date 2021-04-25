「Rape and Revenge Film」故事離不開以下公式：女性被性侵，心理受創，痛定思痛，執意報復；分別，在於導演的側重點，旨在拖長那性侵過程？還是創傷心理的描寫？無論點，都是由男人的角度去看。

撰文：月巴氏

1978年《I Spit on Your Grave》 經典之作

每當提起「Rape and Revenge Film」的必然之選。女作家獨自搬到郊區小屋寫小說，慘被四個男人蹂躪，她誓要報復。傳奇cult片，其實是一齣悶戲，Meir Zarchi的確是毫無技巧的導演，整齣戲只是冗長對白與呆板鏡頭的結合，完全浪費了Camille Keaton的犧牲。

1981年《Ms .45》 血的救贖

一個啞女，在同一天先後被兩個男人性侵，她錯手殺了第二個，並執起他曾經脅逼自己的.45手槍，獨自遊走入夜後的曼哈頓，處死一個個可恨的男人。傳奇導演Abel Ferrara作品，沒有露骨的性侵過程，反而側重女主角心理描寫。女主角Zoe Tamerlis最後一身修女裝束化身復仇天使，有人說褻瀆，我看到救贖。

1983年《辣手神探勇勁沖天》（Sudden Impact） 加料再造

奇連伊士活（Clint Eastwood）「Dirty Harry」系列第四作，描述由Sondra Locke飾演的Jennifer，向十年前輪姦她的暴徒逐一報復。奇連伊士活親自執導，故事借用向來只能作為低成本電影的「Rape and Revenge Film」類型，加入大量（由男人包辦的）火爆動作，票房大收。

1999年《原始武器》 顛覆想像

David Bordwell用「盡皆癲狂，盡皆過火」形容港產片，這一齣，簡直代表作。女警張慧儀周旋於趙文卓與歐錦棠，最後揀了歐錦棠，新婚晚上老公被監生打死，自己慘被施暴更染上性病，她要報仇，方法是找師傅學習怎樣色誘男人，了解男人身體弱點，最後發現兇徒主腦竟然是妒忌她的男同志！完全黐線。